Amor pasajero

Teresa bajó al metro de prisa por la escalera mecánica aquella mañana de otoño en la que conoció a Miquel. Se había despertado tarde luego de hacer horas de más en el hospital que la había becado.

Apenas despegó la cara de la almohada pegó un salto, se vistió y peinó rápido frente a la cámara del móvil. Preparó un café con leche, lo bebió en dos sorbos y tuvo tiempo para hacerse una tostada con jamón que dejó por la mitad.

El desayuno veloz llenó de migas el mantel cuadriculado sobre la mesa de la cocina amplia y rectangular, que compartía con otras médicas en un piso de tres cuartos.

—Chicas, me voy, estoy demorada. Hablemos más tarde para tomar unas cañas— avisó en voz alta asomándose a las habitaciones.

—¡Perfectooo!— le respondieron a coro.

Enseguida Teresa bajó por la escalera, saludó sin mirar a un vecino con un perro y se tropezó con una chica que entraba al edificio en bicicleta. Caminó un par de calles hasta el metro y se metió en el túnel desbordado de pasajeros, donde encontró ubicación sobre el borde del andén para subir rápido rumbo al hospital.

En ese momento, un hombre de barba y bermudas, con un periódico bajo el brazo, le preguntó si tenía chicles de fresa. Teresa negó con la cabeza ante el desconocido risueño y cuando las puertas del metro se abrieron entró de costado, alejándose poco a poco. «Menudo pájaro, ¿de qué vas?», pensó.

Más tranquila, con la cartera sobre el pecho y los cascos cubiertos por su pelo largo y lacio, halló un lugar cómodo sin advertir que se le había caído el móvil cuando de repente sintió que le tocaban la espalda.

—Perdona, ¿es tuyo?— le preguntó Miquel.

Teresa giró y lo miró sorprendida. Dijo «sí, gracias» aquella mañana de otoño, la cabeza apenas elevada, los pómulos brillantes, la mirada profunda bajo las cejas arqueadas, la nariz recta sobre la sonrisa inolvidable.

—Mucho gusto. Me llamo Miquel— dijo Miquel.

— Yo soy Teresa— dijo Teresa mientras revisaba el móvil con tranquilidad.

— Espero que no se haya roto.

— Sí, está bien, con la pantalla sana— respondió cuando un frenazo del metro le hizo apoyar una mano sobre el hombro de Miquel.

— Disculpa— dijo riendo.

— No pasa nada, por suerte no nos caímos.

Una conversación animada y trivial sobre el clima, la cantidad de gente en el metro y las últimas novedades del romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole los desconcentró.

—¡Hostias!, me he pasado dos estaciones.

— ¡Yo, una!— reaccionó Miquel con una mano en la cabeza sin mucha preocupación.

Bajaron.

—¿Mañana seguimos?— probó él en la estación antes de despedirse.

—Nos encontramos donde nos conocimos— respondió ella antes de estamparle un beso cuando el señor de barba y bermudas se acercó a Miquel para pedirle chicles de fresa mientras Teresa se alejaba.