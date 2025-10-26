El menú del día más barato de Mallorca puede encontrarse en este restaurante: 6,50 euros todos los miércoles

Hay un restaurante de Mallorca que ha tomado la decisión de ofrecer el “menú del día más barato de la isla” -así lo anuncian- a pesar de no ser rentable para sus cuentas. “No ganamos nada, pero queríamos que al menos un día a la semana la gente pueda comer fuera de su casa por poco dinero y con calidad”, explica Anna Petrillo, la propietaria y cocinera del restaurante Es Foraster, ubicado en el barrio de Son Cotoner en Palma.

Por 6,50 euros, ofrecen un entrante sencillo, “como una ensalada o un salmorejo”, y de segundo un plato de pasta a elegir entre tres propuestas. “También entran en ese precio pan y allioli. La bebida en este caso sí va aparte, pero tiene el mismo precio de todos los días”, asegura el alma y motor del establecimiento.

La pasta, de inspiración napolitana

Petrillo lleva el arte de cocinar pasta por las venas, es napolitana. “La pasta que ponemos en el menú es de mucha calidad, italiana, es la Rummo o la Garafalo. Cada paquete de medio kilo cuesta 2,30 euros. Y hay que decir que una de las especialidades del restaurante es la pasta”, explica. “La preparamos con salsa boloñesa casera, frutti di mare, pesto… No escatimamos. Los miércoles sabemos que no vamos a ganar nada, pero hacer este menú tan barato y rico es una manera de darnos a conocer y también un modo de que la gente pueda ir una vez a la semana a un restaurante y no gastar mucho”.

Pasta de Es Foraster. / Es Foraster

La económica propuesta, comenta Petrillo, está funcionando. “Viene bastante gente, tanto del barrio, como de fuera, ha llegado a venir gente de Alcúdia”.

Sin embargo, los supermiércoles de Es Foraster no se quedan solo ahí. “Por las noches también ponemos todos los pa amb olis que están en la carta a 7 euros”, subraya.

El mejor pa amb oli

El pa amb oli de este establecimiento ubicado en la calle Pascual Ribot, número 79, también ha recibido reconocimientos. Anna Petrillo ganó la cuarta edición del concurso El Millor Pa Amb Oli el pasado mes de septiembre con una receta que combina mousse de ajo negro y aceitunas, calamar a la plancha relleno de sobrasada, mozzarela ahumada, berenjena y salsa kimchi, guasacaca y tobiko. “Este plato sí está fuera de carta, cuesta 18 euros y hay que reservar para poder degustarlo”, detalla Petrillo.

El pa amb oli premiado de Es Foraster. / Es Foraster.

Cuando el día de la semana no cae en miércoles, el menú del día tiene un precio de 14,50 euros, con bebida y postre incluidos. “Es de buena calidad y siempre se puede elegir entre tres primeros y tres segundos”. Algunos ejemplos de primeros: mejillones al vapor, ramen de ternera o croquetas de merluza y gamba. De segundos: chuleta de aguja, ñoquis al pesto o huevos rotos con jamón ibérico. “Hacemos un poco de todo, cocina mediterránea con algo de fusión, pero también platos mallorquines, como el frit”, asegura la propietaria, que tiene el apoyo de sus dos hijas en este negocio que el mes de noviembre cumplirá un año.

El "sueño" y la libertad de Anna

Para Anna, este restaurante es un “sueño”. “Tuve que salir de mi país, de Italia, por violencia de género. Cuando llegué aquí hace doce años tuve la sensación de haber logrado la libertad. Y ahora he montado este negocio, que no es nada fácil. Hay días que nos venimos un poco para abajo de moral, pero aquí estamos luchando”, dice con convicción. “Creo en este restaurante, ha de funcionar”, sentencia.