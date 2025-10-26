¡Escándalo y Diploma!

El mundo se divide en dos. Por un lado, las Kardashian-Jenner, ese clan que ha convertido la sobreexposición en arte y el drama familiar en negocio rentable. Por otro, China, que acaba de soltar la bomba regulatoria del año. Si quieres ser influencer y hablar de temas serios, necesitas un título universitario. Nada de tutoriales de YouTube ni hilos de Twitter como credencial.

La medida china es contundente. Finanzas, medicina, derecho o educación requieren ahora un diploma oficial que certifique que sabes de lo que hablas. Mientras tanto, al otro lado del planeta, Kim & Family (que todos viven de lo mismo) siguen vendiendo sin pedir permiso a nadie. Desde lencería con pezones permanentes, hasta un tanga con vello púbico sintético (sí, lo han leído bien) su fórmula es simple. Ruido, atención y más ruido.

Lo fascinante es que ambos modelos funcionan. Las Kardashian representan el choni power llevado a la máxima expresión. Ostentación, sensualidad hiperbólica y exceso convertidos en marca global. No necesitan validación académica porque su éxito se mide en clics, likes y portadas de revista. Su autenticidad (real o fabricada) es su título.

China, en cambio, apuesta por frenar la desinformación digital devolviendo protagonismo al conocimiento certificado. Es la lucha entre el mérito académico y la fama instantánea. Y mientras este debate global continúa, nuestra crónica social sigue brillando con luz propia. Porque aquí, entre copas, canapés y gente guapa, sabemos que el verdadero glamour no necesita diploma, solo estilo y presencia. Los eventos de esta semana lo confirman una vez más. ¡Vamos allá!

Tres décadas de historia

Porto Pi sopla treinta velas y lo hace a lo grande. El primer centro comercial de Mallorca inauguró una exposición retrospectiva que recorre su historia y la de la isla a través de imágenes, vídeos y recuerdos de los propios mallorquines.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, presidió el acto junto a representantes institucionales, empresarios y directivos de Merlin Properties. Martínez destacó que Porto Pi «ha acompañado a varias generaciones, convirtiéndose en parte de la memoria colectiva y motor económico de Palma».

La muestra, con estética de galería de arte, puede visitarse hasta el 15 de noviembre en la planta baja. Incluye un cubo envolvente que proyecta los orígenes del centro, una estructura de tres metros forrada con fotografías históricas, un mural interactivo con forma de ‘30’ compuesto por Polaroids de empleados y clientes, y la sección «memoria compartida» con testimonios enviados por todos los que alguna vez han vivido el centro comercial.

Durante la inauguración se entregaron cámaras desechables a los invitados para seguir creando recuerdos. Como explicó Ana López, directora de Porto Pi, «esta exposición es un homenaje a todas las personas y sus vivencias compartidas durante estas tres décadas».

Arte y emoción

Almacenes Femenías ha acogido una cita que va mucho más allá de las jornadas de puertas abiertas tradicionales. Los «Femenías Days» se han consolidado como un punto de encuentro innovador entre diseño, construcción y creatividad balear.

La gran novedad de esta edición ha sido la colaboración con el alumnado de Adema, la Escuela Universitaria de Diseño e Interiorismo de Mallorca. Juntos han presentado volúmenes y estructuras conceptuales que reimaginan materiales cotidianos como ladrillos, cementos y cerámicas desde una perspectiva totalmente nueva.

Lo más llamativo ha sido la inspiración de los proyectos. Los estudiantes han tomado los siete pecados capitales y los han transformado en virtudes de diseño, demostrando cómo los materiales básicos pueden trascender su función práctica para convertirse en piezas cargadas de emoción y significado artístico.

Una propuesta fresca que demuestra que el sector de la construcción también puede ser territorio de experimentación creativa. Femenías apuesta así por vincular su actividad con la formación de nuevos talentos y el diseño vanguardista de la isla.

Conducir el futuro

La elegancia futurista ha aterrizado en la isla. Autovidal, concesionario oficial de Mercedes-Benz, ha desvelado en sus nuevas instalaciones de Motorworld la última joya de la marca alemana. El nuevo Mercedes-Benz CLA.

Esta generación promete ser un hito, especialmente en su esperada versión totalmente eléctrica que redefine el segmento compacto premium. El CLA mantiene su esencia de coupé de cuatro puertas pero evoluciona hacia un diseño mucho más fluido, aerodinámico y vanguardista.

Lo más destacable va más allá de su carrocería esculpida. Líneas de luz transversales y un interior minimalista pero tecnológicamente avanzado demuestran que el lujo actual se escribe con sostenibilidad e inteligencia, no solo con potencia.

El evento en Motorworld reunió a los amantes del motor de la isla en un ambiente a la altura de la sofisticación del vehículo. Autovidal no solo presentó un coche, sino una visión del futuro de la conducción premium.

Una cita perfecta para descubrir cómo Mercedes-Benz redefine la experiencia de conducir.

Una jornada memorable

Como ya es tradición, la Peña Oro y Plata celebró su comida mensual con el calor y la alegría que la caracteriza. Más de medio centenar de comensales se reunieron a manteles en el restaurante del RCN de Palma, disfrutando de una comida exquisita en un ambiente de camaradería.

Tras los postres, la presidenta Sole Hidalgo presentó al invitado del mes, Julián Coll, fundador de Las Tertulias del Niza y uno de los mayores expertos y aficionados taurinos de Mallorca. Coll sorprendió con una donación especial para la Peña, un precioso libro y álbum fotográfico biográfico de José Tomás, que se sorteó entre los asistentes.

Entre las caras conocidas destacó Pedro Lorente, presidente del Círculo de Bellas Artes de Mallorca, quien también mostró su generosidad donando un cuadro al óleo de José Tomás. Todo un detalle.

La velada transcurrió entre brindis, risas y conversaciones animadas. Un encuentro que vuelve a demostrar que la Peña Oro y Plata es mucho más que afición, es familia.

LENS

El Pueblo Español de Palma se vistió de futuro. LENS: Refraction of Art regresó con una propuesta que fusionó música electrónica, arte contemporáneo, instalaciones y experiencias sensoriales en un recorrido único por sus más de 6.000 metros cuadrados de historia y arquitectura.

Bajo el concepto Refraction of Art, veinte artistas internacionales dieron vida a siete espacios del recinto. Gustavo R. Ghersi en el Patio de Carlos V, Simone en la Ermita de San Antonio, Pilar Estévez & Saurit en la Plaza de Valdecaleros, Llorenç Garrit en la Plaza de Muñarriz, y Magdalena Hill en el Patio de Arrayanes fueron algunas de las propuestas destacadas.

La programación musical reunió en la Plaza Mayor a Ivo Guzmán b2b Bruno González, Lani Fran b2b Tom Roland Nativo y Dani Casarano. En la Iglesia Torralba, Sound of Asila, Manuel del Mar y Pablo Sacristán & Peter Hope feat. Paco Herrero crearon paisajes sonoros que expandieron los límites de la experiencia auditiva.

LENS pensó en todos con su Family & Kids Zone, open bar y áreas de descanso, posicionándose como una cita inclusiva donde la comunidad disfrutó del arte en todas sus formas.

Fue una jornada donde la luz, el sonido y la creatividad se refractaron en cada esquina. Estamos deseando repetir.

Emotivo acto castrense

La plaza Major de Palma acogió un solemne acto castrense organizado por la Comandancia General de Baleares para celebrar el Día de la Fiesta Nacional. El evento, presidido por el Comandante General Fernando Luis Gracia Herréiz, reunió a militares de los tres ejércitos, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local.

El acto incluyó un izado de bandera y un emotivo homenaje a los caídos por España, momentos que congregaron a numerosas autoridades civiles y militares, además de a un nutrido grupo de la sociedad mallorquina que quiso estar presente en esta importante cita.

La plaza Major se vistió de gala para acoger una ceremonia cargada de solemnidad y respeto, en la que los asistentes pudieron vivir de cerca el protocolo militar y el sentimiento de unidad nacional.

Una jornada que reforzó los lazos entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía balear, demostrando una vez más el compromiso de Mallorca con la celebración de la Fiesta Nacional.