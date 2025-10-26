El curioso disfraz de un hombre para recoger a su ahijada en el aeropuerto de Mallorca emociona en redes
La original bienvenida, inspirada en el videoclip de Coldplay 'Paradise', sorprendió a la joven y a los viajeros que pasaban por la zona de llegadas
Una joven que aterrizó recientemente en Palma vivió una bienvenida poco convencional: su padrino la recibió en el aeropuerto vestido con un traje de elefante, haciendo referencia al icónico videoclip de Coldplay Paradise. Para completar la escena, su perrita iba junto a él, sujeta con una correa, siguiendo cada paso del elefante humano.
Entre la sorpresa y la diversión
La autora del vídeo compartido en TikTok narró la escena con humor: “Tu padrino te va a buscar vestido de elefante en cuanto aterrizas en Mallorca”, escribió. En otro comentario añadió: “El elefante de Coldplay viniendo a buscarme al aeropuerto no estaba en mi lista de propósitos de 2025”.
La escena, sencilla pero inesperada, captó la atención de otros viajeros que pasaban por la zona de llegadas del aeropuerto, así como de algunos usuarios en TikTok.
El padrino, vestido de elefante, demostró la importancia de sorprender y alegrar a los seres queridos, mientras que la ahijada disfrutaba de la escena con sorpresa y risa. En Mallorca, los aeropuertos no solo reciben vuelos: también son escenario de momentos inesperados que mezclan cariño, creatividad y un toque de excentricidad, como este singular encuentro entre padrino y ahijada.
