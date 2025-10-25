Una turista entra por error en la habitación equivocada de un hotel en Mallorca: “La señora de la limpieza me abrió la puerta”

Una turista británica que se alojaba en un hotel de Mallorca ha compartido en redes sociales la surrealista anécdota que vivió cuando, por error, entró en la habitación equivocada. Su relato, contado con humor y sorpresa, ha hecho reír a muchos viajeros que se han sentido identificados con su historia.

“Estaba subiendo en el ascensor y pulsé el número 7”, comienza explicando la mujer en su vídeo. “Había otras personas subiendo y bajando, así que me bajé por accidente en la planta cinco”, añade.

La turista cuenta que todas las plantas del hotel eran prácticamente iguales, lo que la llevó a confundirse de pasillo. “Fui por el pasillo y mi llave no funcionaba”, continúa, “Entonces encontré a la señora de la limpieza y le pedí si podía dejarme entrar. Ella vino, abrió la puerta… y yo entré tan tranquila”.

Una vez dentro de la habitación, algo no encajaba: “Vi unas sandalias de Snoopy y pensé: 'Yo no tenía esas sandalias... pero están bastante chulas'. Y de repente me di cuenta: 'Oh, mierda'”. Al salir al pasillo, comprobó el número de la puerta y se dio cuenta del error. “Me di cuenta de que estaba en la quinta planta, no en la séptima. Me quedé muy confundida, todo era igual”, relató.

Una confusión con final feliz

Por suerte, la turista no interrumpió a nadie ni causó ningún problema, pero reconoció que la situación podía haber sido mucho más comprometida. “¿Te imaginas si hubiera entrado mientras alguien estaba haciendo algo? ¡Madre mía!”, dijo. “La próxima vez, lo comprobaré dos veces. Pero estoy sana y salva en mi habitación, no en la de otra persona”, concluye el vídeo.

La viajera terminó su vídeo preguntando con humor: “¿Alguna vez te ha pasado algo así? Cuéntamelo en los comentarios”. Un error de planta, una llave equivocada y unas sandalias de Snoopy bastaron para convertir una estancia cualquiera en Mallorca en una historia única.