Graban a una turista cambiándose la camiseta por un bikini en pleno aeropuerto de Palma

Una turista ha sido grabada en el aeropuerto de Palma mientras se cambiaba de ropa en medio de la salida del edificio, colocándose el bikini con total naturalidad ante la mirada —y las cámaras— de otros de pasajeros.

En el vídeo, que se ha hecho viral en redes sociales, se ve a la joven quitándose los tirantes del top y colocándose el bikini por encima, con una precisión casi milimétrica para evitar mostrar más de la cuenta. Todo en cuestión de segundos, y sin aparente reparo por hacerlo en un espacio público repleto de viajeros.

Del check-in a la playa, sin escalas

La joven, al parecer, prefería no perder ni un minuto antes de pisar la arena, y optó por un cambio rápido de vestuario justo después de salir del aeropuerto. El gesto ha sorprendido por su naturalidad, pero también por el contraste con el entorno: un espacio con baños cercanos donde la turista podría haberse cambiado sin llamar la atención. Aun así, su decisión ha desatado todo tipo de reacciones.

Las redes se han dividido entre quienes aplauden la espontaneidad y quienes ven el gesto como una falta de respeto. «Ya tenemos suficiente en Mallorca para convertir el aeropuerto en un baño público», comentan algunos usuarios. Otros, en cambio, recuerdan que “eso lo hace todo el mundo”, e incluso cuestionan la moralidad detrás de quien ha publicado el vídeo.

El vídeo acumula ya miles de visualizaciones y comentarios, muchos de ellos acompañados de la típica mezcla de sorpresa, humor y resignación que despiertan las anécdotas del turismo mallorquín.