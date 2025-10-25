Convulsión febril: «Creíamos que se moría»

Cuando ves a tu hijo convulsionar, realmente esa es la sensación: piensas que lo pierdes, es angustioso. Hoy os quiero hablar de las convulsiones derivadas de la fiebre, más frecuentes de lo que podáis pensar.

Las convulsiones febriles son episodios que ocurren en algunos niños cuando tienen fiebre. Suelen aparecer entre los 6 meses y los 4 años de edad, pico entre los 18 meses y 2 años, coincidiendo con la etapa en que el cerebro es más inmaduro y sensible a los cambios bruscos de temperatura corporal. Aunque impresionan mucho a las familias, en la mayoría de los casos no son graves ni dejan secuelas, esto es importante saberlo.

A menudo, la convulsión febril ocurre al inicio de la fiebre, incluso antes de que los padres hayan notado que el niño está caliente. El pequeño puede perder el conocimiento, ponerse rígido, mover los brazos y las piernas de forma rítmica, y tener los ojos en blanco o la mirada fija. El episodio suele durar menos de cinco minutos, y el niño se recupera de forma espontánea, aunque después puede quedar somnoliento o confuso durante un rato por el gasto de energía.

Se calcula que uno de cada veinte niños tendrá al menos una convulsión febril en su vida, y es más frecuente si hay antecedentes familiares. Existen dos tipos principales:

• Convulsiones febriles simples, que son las más habituales. Duran poco, afectan a todo el cuerpo y no se repiten en las siguientes 24 horas.

• Convulsiones febriles complejas, menos frecuentes, que duran más de quince minutos, afectan solo a una parte del cuerpo o se repiten durante el mismo episodio febril. En estos casos, es importante una valoración médica más detallada.

Las convulsiones febriles no son epilepsia, y la gran mayoría de los niños que las sufren no desarrollarán epilepsia en el futuro. Solo un pequeño porcentaje puede presentar un riesgo ligeramente mayor, especialmente si existen antecedentes familiares de epilepsia o si la convulsión fue compleja.

Durante una convulsión, lo más importante es mantener la calma y proteger al niño. Debe colocarse sobre una superficie segura, de lado, para evitar que se atragante con saliva o vómito. No hay que introducir nada en la boca ni intentar sujetarle los movimientos, simplemente acompañar. Una vez finalizada la crisis, conviene acudir al pediatra o a un servicio de urgencias para descartar otras causas de fiebre y confirmar que se trata de una convulsión febril típica.

El tratamiento preventivo con medicación no está indicado en la mayoría de los casos. Lo fundamental es tratar la fiebre para el confort del niño, aunque los antitérmicos no evitan que aparezcan convulsiones. En algunos casos seleccionados, el pediatra puede recomendar tener medicación de rescate (como diazepam rectal o midazolam bucal) por si se repite una convulsión prolongada. Yo aconsejo siempre esperar a que se le pase sola en torno a 5 minutos, que se pueden hacer muy largos ya que la recuperación será mucho más rápida que si le administramos la medicación en seguida.

¿Puede repetirse una convulsión? Pues sí, de cada 3 niños que tengan una primera, uno repetirá.

Afortunadamente, el pronóstico es excelente: los niños se recuperan completamente y pueden llevar una vida totalmente normal. Aunque ver una convulsión es una de las experiencias más angustiosas para las familias, es importante recordar que las convulsiones febriles son benignas y autolimitadas, y que el mejor tratamiento es la información y la tranquilidad. n