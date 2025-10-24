Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un jugador de Fundación Levante UD revela el imprescindible en su mochila cuando viaja a Mallorca

El equipo de fútbol inclusivo protagoniza uno de los vídeos más originales de la semana en redes camino a la isla

Duna Márquez

Palma

Mallorca vuelve a ser escenario de un momento único en redes, esta vez protagonizado por la Fundación Levante UD, el equipo inclusivo del club granota formado por jugadores con discapacidad. En un vídeo compartido en sus redes sociales durante su viaje a la isla, el equipo bromea con una de esas situaciones que todo viajero español entenderá.

Viajas a Mallorca y te dicen que te lleves SOLO lo imprescindible”, escriben junto a las imágenes, en las que uno de los miembros del grupo abre su mochila —decorada con el escudo del Levante— y extrae con orgullo un paquete de jamón serrano al más puro estilo patrio.

@ludfundacion Ya nada me sorprende 😭 #viaje #mallorca #humor #randomthings #español ♬ Western Music: Arizona Dreaming - Piero Piccioni

Humor, naturalidad y una lección de compañerismo

El vídeo, publicado en el perfil de TikTok la Fundación, ha acumulado cientos de visualizaciones en menos de una hora. La escena muestra el espíritu cercano y alegre que caracteriza a la Fundación Levante UD, que combina deporte, inclusión y valores sociales a través del fútbol y las redes sociales. Sus perfiles suman más de 40 mil seguidores gracias a sus aplaudidos y divertidos vídeos.

El equipo viaja a Mallorca para participar en una serie de encuentros deportivos. Y, a juzgar por la acogida del vídeo, no cabe duda de que su paso por la isla ha empezado con muy buen pie… y con el jamón bien asegurado en la mochila.

