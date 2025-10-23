Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PARA CONCIENCIAR A LOS JÓVENES

Topuria se alía con Ayuso contra el 'bullying' y las drogas: "Yo también lo he sufrido"

"Es de las responsabilidades más bonitas que me ha tocado asumir", asegura el campeón de la UFC sobre su nuevo rol como "embajador" de la Comunidad de Madrid

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante la firma con Ilia Topuria, campeón del mundo de la UFC.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante la firma con Ilia Topuria, campeón del mundo de la UFC. / EFE

Miguel Tejerina

Madrid

Más de un año después de que Isabel Díaz Ayuso recibiese los guantes del campeón del mundo de la UFC en la Real Casa de Correos y a los cinco meses de que Ilia Topuria fuese galardonado con la Orden del Dos de Mayo, la mayor condecoración de la Comunidad de Madrid, la presidenta madrileña y el luchador de MMA han mostrado de nuevo su cercanía y han firmado este jueves un protocolo de colaboración para concienciar a los jóvenes sobre las drogas y el acoso escolar.

El acuerdo, ratificado en un acto en el instituto público Antonio Fraguas 'Forges' de Méndez Álvaro, que se ha revolucionado por la presencia de Topuria, consiste en una serie de "conferencias, charlas y ayudas personalizadas" para los jóvenes de la Comunidad de Madrid.

"El bullying y las drogas son un problema que nos afecta a todos", ha asegurado Ilia Topuria en su discurso, recordando que él también ha "sufrido en algún momento de su vida el bullying". "Cuando uno accede a ser imagen de este tipo de acciones, uno no puede ser pasivo, tiene que ser consciente de la tarea que ha afrontado", ha explicado, antes de reflexionar: "Cuando uno es joven puede elegir entre dos caminos, estudiar y trabajar duro o tirar por el camino facil de las drogas y el alcohol. En algún momento estaba tentado, pero al final elegí bien y el deporte, mi sueñor de ser campeón del mundo, fue lo que me ayudó".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha agradecido al luchador su voluntad y ha reconocido su capacidad para ser una "referencia para niños y jóvenes" que "inspira" porque es "auténtica".

Ayuso, que ha pedido "alejarse de esos mensajes tremendistas de juventud sin futuro", ha asegurado que este nuevo acuerdo busca "la inclusión social de todos los jóvenes" porque "no se puede ser libre cuando se parte de una situación de extrema vulnerabilidad".

¿Que pasaría en Mallorca si no se cambia la hora?

Lula da Silva confirma que volverá a optar a la presidencia de Brasil

Cuando la ciencia se vuelve viral: los 'influencers' científicos Ponte Bata y El Físico Barbudo aterrizan en Mallorca

CòmicNostrum 2025 arranca con un homenaje a Josep Coll y se expande a Inca con el futuro Museo del Cómic

Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista

Aitana en el Mallorca Live Festival: Este es el día que actuará y los precios de las entradas

Casi dos mil personas reclaman un mínimo de dos educadoras por aula en las 'escoletes': "El 0-3 sigue siendo la hermana pobre del sistema"

Las listas de espera quirúrgicas mejoran en la Comunidad de Madrid: más cirugías y menos días de demora

