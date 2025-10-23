“La isla sigue sorprendiéndome”: el guía de senderismo y presentador de TV Vicenç Sastre revela sus rutas favoritas

Vicenç Sastre dice que ha pasado la mitad de su vida en la Serra de Tramuntana. A sus 73 años, comenzó explorando la naturaleza de Mallorca con su familia, y más tarde trabajó como guía y presentador del programa de senderismo “Passejades” en la cadena autonómica IB3. Además, ha publicado varios libros de rutas de senderismo por Mallorca y ha colaborado como guía en excursiones organizadas por el Diario de Mallorca (periódico hermano de Mallorca Zeitung) y el Consell Insular. En esta entrevista, el mallorquín revela qué rutas de la isla son sus favoritas y cómo percibe a los senderistas alemanes.

¿Cómo comenzó a interesarse por el senderismo?

Empecé cuando era niño. Con mis padres y hermanos hacíamos excursiones, en bicicleta y a pie. En esa época no teníamos coche y el transporte público era deficiente. Así que íbamos en bici hasta cierto punto y luego seguíamos caminando, por ejemplo, por las montañas cerca de Calvià o el Puig de Garrafa, cerca de Andratx. Eso me marcó. Hoy, a mis 73 años, sigo saliendo activamente. No se trata solo de hacer ejercicio, sino de redescubrir la isla una y otra vez: fuentes, antiguos caminos, lugares arqueológicos. Mallorca sigue sorprendiéndome.

¿Tiene una zona favorita?

Soy originario de Llucmajor, en el sur de la isla. Allí no hay montañas altas, pero es un paisaje que me llega especialmente al corazón. Hay varios tesoros arqueológicos, aunque no siempre son de fácil acceso. La arqueología me interesa mucho: ha sido y sigue siendo una forma de conocer Mallorca desde otra perspectiva. Lo triste es que en esta zona —como en muchas otras de la isla— muchos caminos han sido privatizados y ya no se puede acceder libremente. Me encanta tanto el interior como la costa de Llucmajor, pero también allí la situación es parecida: una costa cada vez más urbanizada.

¿Qué rutas recomienda para familias con niños?

Con niños, lo más importante es la seguridad. Por eso recomiendo clásicos como el área de Lluc o la finca pública de Galatzó, un recinto ideal para una excursión. Me prece muy bonito también el Parque Natural de la Península de Llevant, cerca de Artà, especialmente el Camí d’es Caló hasta la ermita de Betlem, caminos que se pueden hacer perfectamente acompañados de los más pequeños. El camino comienza en Colònia de Sant Pere y va bordeando la costa. En invierno, cuando hay más tranquilidad, también es adecuado para los más pequeños un paseo por el puerto de Sóller, desde el faro hasta la ermita de Santa Catalina.

¿Y qué rutas sugiere para senderistas más experimentados?

Para los más experimentados, el Puig de Massanella es un clásico. Solo se puede acceder a través de terreno privado, por lo que hay que pagar una pequeña tarifa. Hay varias rutas bonitas para subir esta montaña, aunque algunas requieren preparación, ya que implican cierto riesgo. Mi favorita es el Camí dels Nevaters (camino de los antiguos recolectores de nieve). Comienza cerca de Lluc, en el Coll de sa Batalla. También es muy recomendable el camino al Puig de sa Mola d’en Galileu, en el oeste de la isla. Está bien señalizado, forma parte de la ruta de piedra en seco GR-221, y se tarda unas dos horas en llegar a la cima.

¿Qué consejos da para combinar senderismo con cultura o historia?

Recomiendo mucho Pollença y Alcúdia, con sus cascos históricos. Desde allí salen muchos caminos bonitos hacia los alrededores. Cerca de Port d’Alcúdia, por ejemplo, está la ruta a la Punta de Manresa, con vistas espectaculares. En Pollença, vale la pena subir al Puig de Maria, donde se encuentra un antiguo monasterio. También es interesante la finca Son Real, en la costa de Santa Margalida, donde se encuentra justo junto al mar una necrópolis prehistórica única: la Necrópolis de Son Real.

¿Qué guías de senderismo recomienda?

Para la Serra de Tramuntana, recomiendo el libro "GR-221. Mallorca. Ruta de pedra en sec", que también está disponible en alemán. El libro "Pla de Mallorca. Costes de Llevant i Migjorn" contiene rutas por el sur de Mallorca y está disponible en español, catalán e inglés. A menudo, con tener un buen mapa ya es suficiente, incluso si no se domina el idioma. De Joan Carles Palos, uno de los mayores expertos en senderismo en Mallorca, hay una serie de cinco guías con rutas aptas para familias en diferentes regiones de la isla, tituladas "20 rutes en família per Mallorca".

¿Qué opina sobre las aplicaciones de senderismo?

Yo personalmente no uso apps de senderismo. Prefiero los mapas en papel tradicionales, como se usaban en el siglo XX. Para mí son más claros y coherentes. Pero creo que las apps son una herramienta excelente que puede motivar a los jóvenes a salir a la montaña.

¿En qué estado se encuentran actualmente los senderos?

Hay muchos caminos hermosos, pero la señalización a menudo es deficiente. Especialmente por motivos de seguridad, se necesita mejor orientación: caminos bien marcados e información básica podrían evitar muchos rescates. Lamentablemente, incluso municipios con recursos económicos apenas invierten en mantenimiento. Y eso no solo es lamentable, puede ser peligroso.

¿Cómo percibe usted a los senderistas alemanes?

Hoy en día, los senderistas de Alemania y países germanohablantes son claramente mayoría en la isla. Muchos vienen en grupos organizados, con sus propios guías y buena preparación. Pero también se encuentran muchos jóvenes o parejas que exploran por su cuenta. A veces incluso aparecen en días calurosos de verano, cuando uno no esperaría ver a nadie —y en muchas ocasiones también parecen algo perdidos, porque no conocen bien el terreno. Pero se nota que buscan la otra Mallorca, lejos de la playa y las fiestas.

¿Qué lugar ocupa el senderismo en la cultura mallorquina?

Si retrocedemos un siglo, era totalmente inusual que alguien subiera a una montaña cercana a su pueblo "por gusto". Solo los pastores, campesinos o carboneros lo hacían —porque era su trabajo diario. Esas personas eran los verdaderos "senderistas" de su tiempo. Yo pasé mucho tiempo con ellos de joven en la Serra de Tramuntana y aprendí mucho: cómo orientarse, cómo moverse con seguridad, incluso en terrenos difíciles. Hoy veo que las nuevas generaciones muestran un creciente interés por ese legado. Les interesa no solo la naturaleza, sino también los monumentos culturales: iglesias antiguas, talayots u otros yacimientos arqueológicos. Hay mucha curiosidad entre todos los grupos de edad —incluso entre los niños. Por eso, las excursiones que combinan naturaleza e historia son tan valiosas: crean conciencia de que debemos proteger estos tesoros.