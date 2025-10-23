Doble espectáculo en el cielo de Mallorca: así puedes ver el paso de los cometas Lemmon y SWAN

Este otoño llega con un espectáculo astronómico poco habitual: dos cometas, el C/2025 A6 (Lemmon) y el C/2025 R2 (SWAN), entran en escena casi al mismo tiempo para regalar imágenes espectáculares a los aficionados a la astronomía en Mallorca.

Lemmon y SWAN son dos cometas relativamente brillantes que estarán visibles desde cielos oscuros del hemisferio norte, en una concurrencia poco habitual de fenómenos celestes. Ambos tienen órbitas largas, vienen de muy lejos, y aunque sus condiciones de visibilidad difieren entre sí, vale la pena marcar el calendario.

Cometa C/2025 A6 (Lemmon)

¿Por qué es especial?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) se perfila como el cometa más brillante del año, visible a simple vista desde cielos suficientemente oscuros, y su retorno no se espera hasta dentro de más de 1.000 años.

El cometa C/2025 R2 (SWAN), aunque más modesto en brillo, también podrá verse este octubre, lo que convierte la doble aparición (o casi conjunta) en un evento astronómico destacado.

Ambos cometas alcanzaron su punto de máxima cercanía a la Tierra alrededor del 20-21 de octubre de 2025, lo que los hace especialmente accesibles para observación desde latitudes mediterráneas como Mallorca.

Datos clave

El cometa Lemmon fue descubierto el 3 de enero de 2025 por el programa Mount Lemmon Survey en Arizona. Tiene una órbita muy larga, de aproximadamente 1.350 años . Su perihelio (máximo acercamiento al Sol) se producirá el 8 de noviembre de 2025, a ~0,53 UA del Sol.

por el programa Mount Lemmon Survey en Arizona. Tiene una órbita muy larga, de . Su perihelio (máximo acercamiento al Sol) se producirá el 8 de noviembre de 2025, a ~0,53 UA del Sol. Aproximación máxima a la Tierra cerca del 21 de octubre de 2025 y su visibilidad estimada: desde mediados de octubre hasta principios de noviembre para todo el hemisferio norte.

Mejores fechas para verlo desde Mallorca

19-30 de octubre de 2025 : periodo óptimo para verlo después del atardecer, mirando hacia el noroeste-oeste, con el cometa aún relativamente alto sobre el horizonte y con brillo estimado entre magnitud ~3.5 - 4.8.

: periodo óptimo para verlo después del atardecer, mirando hacia el noroeste-oeste, con el cometa aún relativamente alto sobre el horizonte y con brillo estimado entre magnitud ~3.5 - 4.8. Del 1 al 10 de noviembre de 2025: aún visible, pero la altura sobre el horizonte disminuye y la visibilidad se complica, especialmente en lugares con contaminación lumínica.

Consejos de observación

Alejarse lo más posible de las luces de la ciudad para mejorar el contraste del cielo.

Mirar hacia el horizonte noroeste-oeste justo después de la puesta del Sol (aproximadamente 30-60 minutos después) cuando el cielo se ponga lo suficientemente oscuro.

justo después de la puesta del Sol (aproximadamente 30-60 minutos después) cuando el cielo se ponga lo suficientemente oscuro. Usar binoculares puede facilitar la observación, aunque bajo cielos oscuros podría verse a simple vista en los días óptimos.

Cometa C/2025 R2 (SWAN)

Datos clave

Fue descubierto el 11 de septiembre de 2025 por el astrónomo aficionado Vladimir Bezugly mediante imágenes del instrumento SWAN del satélite SOHO.

por el astrónomo aficionado Vladimir Bezugly mediante imágenes del instrumento SWAN del satélite SOHO. Se espera que sea visible en el cielo vespertino entre el 10 de septiembre y el 1 de noviembre de 2025 , con brillo entre magnitud ~9-11 según configuración local.

, con brillo entre magnitud ~9-11 según configuración local. Su aproximación más cercana a la Tierra fue alrededor del 20 de octubre.

Mejores fechas para verlo desde Mallorca

Alrededor del 20-25 de octubre de 2025 : desde cielos oscuros, tras el atardecer, mirando hacia el suroeste-oeste.

: desde cielos oscuros, tras el atardecer, mirando hacia el suroeste-oeste. Dado que su brillo es más moderado, la observación podría requerir binoculares y un horizonte despejado como mínimo.

Después de finales de octubre y al entrar en noviembre, su visibilidad se reducirá notablemente debido a su altura baja y aumento del crepúsculo.

Consejos de observación

Buscar un lugar con horizonte suroeste-oeste libre de obstáculos.

libre de obstáculos. Idealmente, utilizar binoculares o pequeño telescopio para mejorar las probabilidades.

Mejor alejarse de zonas urbanas y esperar a que el cielo esté lo suficientemente oscuro tras la puesta del Sol.

En resumen, el cometa Lemmon es el gran protagonista por su brillo y relativa facilidad de observación, mientras que el cometa SWAN añade un segundo “acto” menos brillante pero igualmente interesante. Con un cielo oscuro y los días adecuados (especialmente entre el 19 y el 30 de octubre), se puede presenciar un espectáculo celeste memorable.