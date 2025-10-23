Cuando la ciencia se vuelve viral: los 'influencers' científicos Ponte Bata y El Físico Barbudo aterrizan en Mallorca

¿Quién dijo que la ciencia era aburrida? Este viernes 24 de octubre, el Club Diario de Mallorca se convertirá en un pequeño laboratorio de ideas, algoritmos y humor con la visita de Aythami Soto —más conocido como Ponte Bata— y Adrián García, el popular Físico Barbudo.

Ambos compartirán escenario a las 19.00 horas para hablar sobre cómo conectar con nuevos públicos y divulgar ciencia en la era digital, en una charla gratuita hasta completar aforo o mediante reserva de entradas en el próximo enlace que promete tanto risas como reflexión.

Comprar entradas — Això és Física i/o Química? Això és Física i/o Química? Comprar entradas para el evento en Eventbrite. Comprar entradas Ir a la página de Eventbrite (fallback)

De Arucas al estrellato en YouTube

Aythami Soto (Arucas, 1993) es químico, profesor y fenómeno viral. En su canal de YouTube, con más de 1,6 millones de suscriptores, mezcla reacciones químicas, historia, humor y una puesta en escena digna de Breaking Bad. Con su melena, su bata y una energía contagiosa, ha llevado la divulgación científica a laboratorios tan emblemáticos como el de Marie Curie en París o la central nuclear de Vandellós II. También, ha participado en importantes programas como The Wild Project de Jordi Wild.

Física, música y redes sociales

Junto a él estará Adrián García, conocido como El Físico Barbudo, divulgador mallorquín y técnico de comunicación en el IFISC (UIB-CSIC). Su carisma en redes —donde acumula más de medio millón de seguidores— le ha convertido en una de las voces más originales de la física moderna.

García combina fórmulas con guitarras, memes con ecuaciones y experimentos con ritmo. En sus vídeos, logra que hasta los fenómenos más complejos —desde los agujeros negros hasta la mecánica cuántica— suenen accesibles y hasta divertidos.

Ciencia, algoritmos y entretenimiento

La charla, organizada por el Club Diario de Mallorca, abordará cómo los algoritmos han transformado la forma de comunicar el conocimiento, y cómo creadores como ellos logran abrirse paso entre bailes, challenges y tendencias virales.

El encuentro promete ser una oportunidad única para ver de cerca a dos de los divulgadores científicos más influyentes del momento, ambos referentes de una nueva generación que entiende la ciencia como un espectáculo accesible, cercano y con mucho sentido del humor.

Porque sí: la ciencia también puede ser trending topic.