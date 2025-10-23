Cuando la ciencia se vuelve viral: los 'influencers' científicos Ponte Bata y El Físico Barbudo aterrizan en Mallorca
Los dos divulgadores que han revolucionado YouTube, Instagram y TikTok con experimentos, humor y rigor científico ofrecerán una charla este viernes en el Club Diario de Mallorca
¿Quién dijo que la ciencia era aburrida? Este viernes 24 de octubre, el Club Diario de Mallorca se convertirá en un pequeño laboratorio de ideas, algoritmos y humor con la visita de Aythami Soto —más conocido como Ponte Bata— y Adrián García, el popular Físico Barbudo.
Ambos compartirán escenario a las 19.00 horas para hablar sobre cómo conectar con nuevos públicos y divulgar ciencia en la era digital, en una charla gratuita hasta completar aforo o mediante reserva de entradas en el próximo enlace que promete tanto risas como reflexión.
De Arucas al estrellato en YouTube
Aythami Soto (Arucas, 1993) es químico, profesor y fenómeno viral. En su canal de YouTube, con más de 1,6 millones de suscriptores, mezcla reacciones químicas, historia, humor y una puesta en escena digna de Breaking Bad. Con su melena, su bata y una energía contagiosa, ha llevado la divulgación científica a laboratorios tan emblemáticos como el de Marie Curie en París o la central nuclear de Vandellós II. También, ha participado en importantes programas como The Wild Project de Jordi Wild.
Física, música y redes sociales
Junto a él estará Adrián García, conocido como El Físico Barbudo, divulgador mallorquín y técnico de comunicación en el IFISC (UIB-CSIC). Su carisma en redes —donde acumula más de medio millón de seguidores— le ha convertido en una de las voces más originales de la física moderna.
García combina fórmulas con guitarras, memes con ecuaciones y experimentos con ritmo. En sus vídeos, logra que hasta los fenómenos más complejos —desde los agujeros negros hasta la mecánica cuántica— suenen accesibles y hasta divertidos.
Ciencia, algoritmos y entretenimiento
La charla, organizada por el Club Diario de Mallorca, abordará cómo los algoritmos han transformado la forma de comunicar el conocimiento, y cómo creadores como ellos logran abrirse paso entre bailes, challenges y tendencias virales.
El encuentro promete ser una oportunidad única para ver de cerca a dos de los divulgadores científicos más influyentes del momento, ambos referentes de una nueva generación que entiende la ciencia como un espectáculo accesible, cercano y con mucho sentido del humor.
Porque sí: la ciencia también puede ser trending topic.
📍 Dónde: Club Diario de Mallorca, Carrer Puerto Rico
🕖 Cuándo: Viernes 24 de octubre, 19:00 h
🎟️ Entrada libre hasta completar aforo
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por rachas de viento de 100 kilómetros por hora por la borrasca Benjamín
- Piden ayuda para localizar a una joven desaparecida en Mallorca hace una semana
- Denuncian un caso de discriminación lingüística en una conocida tienda de muebles de Palma: 'No eres catalana, eres española. ¿Qué pone en tu DNI?
- La joven argentina denunciada como desaparecida está bien: se ha presentado en la Jefatura de Policía
- Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares
- La joven denunciada como desaparecida admite estar abochornada por la repercusión del caso tras presentarse en la Jefatura de Palma
- Festival de globos de Mallorca: El cielo de Capdepera se ilumina este miércoles con un ‘cautivo nocturno’
- El Duque de Ahumada, el buque más moderno de la Guardia Civil, podrá visitarse gratis en Palma este domingo