El Banco de Sangre organiza campañas de donación esta semana y pide donaciones de los grupos 0 y A negativo
El objetivo es conseguir las más de 1.000 donaciones que se necesitan semanalmente para atender a los pacientes
EP
El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares (Bstib) ha organizado campañas de donación en Mallorca, Menorca e Ibiza durante esta semana para asegurar las reservas de sangre necesarias. Se precisan donaciones de todos los grupos sanguíneos, especialmente de los grupos 0 negativo y A negativo.
El Banco de Sangre necesita reservas
Con la llegada de las fiestas de Sant Antoni y Sant Sebastià, el Banco de Sangre ha hecho un llamamiento a la solidaridad con el objetivo de conseguir las más de 1.000 donaciones que se necesitan cada semana para atender pacientes hospitalizados, personas con enfermedades crónicas y aquellas que necesitan transfusiones para operaciones quirúrgicas o tratamientos oncológicos.
Los diferentes lugares donde puedes donar
Las campañas de donación, según han informado en una nota de prensa, tendrán lugar del 13 al 20 de enero en varios puntos de las Islas. Cada día se podrá donar en el Banco de Sangre en Palma y, además, este martes en el Palau del Consell; el miércoles, en el Hospital Son Espases; el viernes, en la Porta de Sant Antoni, y, el sábado, en Sa Indioteria.
Igualmente, durante la semana se habilitarán puntos de donación en Felanitx, Sóller, Cala Millor, Ferreries, Inca, Marratxí, Santanyí, Es Migjorn, Sant Antoni, Sant Jordi, Sant Llorenç, Manacor, Binissalem, Llucmajor, Pont d'Inca y Badia Gran.
