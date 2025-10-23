Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Banco de Sangre organiza campañas de donación esta semana y pide donaciones de los grupos 0 y A negativo

El objetivo es conseguir las más de 1.000 donaciones que se necesitan semanalmente para atender a los pacientes

Entrada del Banco de Sangre de Palma.

Entrada del Banco de Sangre de Palma. / BANCO DE SANGRE DE BALEARES

EP

El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares (Bstib) ha organizado campañas de donación en Mallorca, Menorca e Ibiza durante esta semana para asegurar las reservas de sangre necesarias. Se precisan donaciones de todos los grupos sanguíneos, especialmente de los grupos 0 negativo y A negativo.

Con la llegada de las fiestas de Sant Antoni y Sant Sebastià, el Banco de Sangre ha hecho un llamamiento a la solidaridad con el objetivo de conseguir las más de 1.000 donaciones que se necesitan cada semana para atender pacientes hospitalizados, personas con enfermedades crónicas y aquellas que necesitan transfusiones para operaciones quirúrgicas o tratamientos oncológicos.

Las campañas de donación, según han informado en una nota de prensa, tendrán lugar del 13 al 20 de enero en varios puntos de las Islas. Cada día se podrá donar en el Banco de Sangre en Palma y, además, este martes en el Palau del Consell; el miércoles, en el Hospital Son Espases; el viernes, en la Porta de Sant Antoni, y, el sábado, en Sa Indioteria.

Igualmente, durante la semana se habilitarán puntos de donación en Felanitx, Sóller, Cala Millor, Ferreries, Inca, Marratxí, Santanyí, Es Migjorn, Sant Antoni, Sant Jordi, Sant Llorenç, Manacor, Binissalem, Llucmajor, Pont d'Inca y Badia Gran.

