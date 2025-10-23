La balsa de babor del 'Pitanxo' fue mal liberada por "falta de formación": se la llevó el viento

La evacuación de un buque en alta mar es una situación crítica, de máxima tensión, de ahí la importancia de realizar simulacros: cuanto más familiarizada está la tripulación —con los dispositivos de emergencia y el procedimiento en sí—, más garantías tendrá de supervivencia.

El informe definitivo de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) ha zanjado que en el 'Villa de Pitanxo' no se hacían los preceptivos ejercicios y que ello limitó las opciones de los tripulantes de salvar su vida. Y ha aportado pruebas de un hecho desconocido hasta ahora: la balsa salvavidas de babor sí fue arriada a mano desde la cubierta, pero la "falta de formación" impidió que los marineros del pesquero tuviesen opción alguna de subir a ella. Quedó vacía. La arrastró el viento.

Los tres supervivientes del 'Pitanxo' —Juan Padín, Eduardo Rial y Samuel Koufie— fueron localizados en la balsa salvavidas de estribor, rajada por el suelo. También la mayor parte de los cadáveres recuperados, atados precariamente con cabos —por Koufie y Rial, según ha declarado el primero— conforme iban falleciendo de hipotermia para evitar que se los llevara la corriente. La driza (boza o cabo) que la unía a la cubierta del pesquero fue cortada con un cuchillo o una navaja a un metro de la propia balsa, lo que indica que el tajazo se hizo ya a bordo de la neumática, como fija el protocolo.

El error

Si esa driza se corta desde el barco que estamos evacuando, antes de saltar al agua, se corre el serio riesgo de que la balsa se aleje fatalmente. Que es lo que pasó en este caso, como exponen los técnicos de la Ciaim. Como muestra la imagen de los cabos, durante la revisión de las balsas por parte de los técnicos de la investigación, en ambos casos hubo un corte bajo tensión, con un cuchillo. "Como la driza de la balsa de babor fue cortada —dice el informe— se concluye que la balsa fue desplegada por la tripulación, pues no es posible que fuera cortada accidentalmente al desplegarse automáticamente" tras el hundimiento del buque.

Aquí llega el error. La balsa de babor tenía seis metros de cabo desde el corte hasta la propia estructura inflable, por eso "tuvo que ser cortado" desde el Pitanxo y "una vez que la balsa estaba ya desplegada en el agua". "Esto también indica una falta de formación de los tripulantes, que no debían haber cortado la driza desde el buque, lo que seguramente resultó en que el viento arrastró la balsa lejos del buque haciendo imposible embarcar en ella". El procedimiento correcto habría sido: atar el cabo de la balsa al Pitanxo al arriarla, saltar al agua y, ya una vez a bordo del inflable, cortar el cabo para separarlo del pesquero, que estaba hundiéndose por babor.

Las dos balsas fueron recuperadas del agua tras el rescate de los supervivientes y los nueve cadáveres. No se enviaron desde Canadá a España, sino que tuvo que ser el pesquero Playa Menduiña Dos el que las entregase a la Guardia Civil. En ninguna de ellas se localizaron los elementos que llevan para los evacuados —agua, comida o ayudas térmicas—, lo que la Ciaim atribuye a que "probablemente fueron retirados en algún momento entre el rescate y su entrega" al instituto armado. De modo que, por último, no se sabe si los marineros del Villa de Pitanxo hicieron uso de las ayudas térmicas. Solo Padín llevaba puesto el traje de supervivencia y el chaleco.

