Cuando el vino no necesita más adjetivos

En la Mallorca de 1985 el cultivo de la viña y la elaboración de vino estaban en claro retroceso. Este contexto desfavorable no impidió que Miquel Gelabert comenzara a elaborar sus propios vinos, primero como aficionado y después como vitivinicultor a tiempo completo. «Mi suegro era payés, cultivaba viña y la estaba retirando porque la uva se pagaba tarde y mal. Le propuse que hiciéramos vino, aunque yo solamente era un aficionado».

«Lo aprendí todo de él» sobre el cultivo de la viña, dice Gelabert, «en qué terrenos podía sembrar la viña y cómo», rememora. Las cosas fueron mejor de lo esperado y el primer vino de esta bodega manacorina ya obtuvo tres premios. Esto les dio una nueva motivación para continuar, aunque, tal y como indica Gelabert, los inicios no fueron fáciles.

En estos 40 años Vins Miquel Gelabert ha pasado por diferentes etapas, aunque la razón de ser de la bodega siempre ha sido la misma: hacer buen vino. La producción es pequeña, de unas 50.000 botellas. Solamente utilizan uvas cultivadas en sus propias fincas situadas en la comarca de Manacor. Algunas de estas viñas tienen más de 80 años y atesoran «la sabiduría de la viña vieja». En este sentido Gelabert incide en que «la meta es cultivar de la manera más sostenible posible, que la viña se integre en el entorno y que pueda vivir mucho tiempo por que cuantos más años tienen la viña, mejores son los vinos».

Las uvas se escogen manualmente, garantizando que solamente se utilizarán las de mayor calidad. La experiencia que confieren 40 vendimias y estar técnicamente más preparados les permiten afrontar con éxito incluso las añadas más difíciles, como la de 2025. «Conocemos mejor el terreno, las tierras de Mallorca, el clima y las variedades. Empezamos cuando en Mallorca solamente había 17 bodegas que embotellaban y ahora somos alrededor de 130».

Grandes defensores de las variedades locales, Vins Miquel Gelabert no renuncia a cultivar las variedades internacionales que mejor se adaptan a Mallorca. De hecho, su buque insignia es su Chardonnay, que elaboran desde hace 36 años. «Para elaborar vinos blancos utilizamos más las variedades foráneas». Las uvas locales, en cambio, son las escogidas con más frecuencia para los tintos también con resultados espectaculares: «El primer vino mallorquín que consiguió una medalla de oro fue nuestro tinto Son Caules, elaborado con callet de las viñas viejas de mi suegro», detalla.

A la hora de destacar una de las 22 referencias que elaboran, Miquel Gelabert destaca Aran, un vino dulce elaborado a partir de uvas afectadas por la podredumbre noble, un fenómeno bastante raro en Mallorca. «Es un vino espectacular, muy difícil de hacer, que me ha dado muchas satisfacciones», apunta.

«Hacemos buen vino, que da placer a las personas; que las hace disfrutar y eso para mí es suficiente», dice Miquel Gelabert. «Sabemos cuidar la viña y el respeto que le debemos. No quiero ponerle adjetivos a nuestros vinos. Tienen una personalidad propia, un carácter muy marcado, y eso es algo por lo que siempre he luchado».