Los Premis Populars 2025 reconocen el trabajo de Esperança Cladera, José Ignacio Ramírez, Son Mut Nou, Amics de la Infància y Teatre de Barra

Xavier Bonet, director de Cope Baleares, ha dado a conocer los Premis Populars 2025, unos galardones que cumplen ya 46 años y que en esta edición reconocerán el trabajo y tesón del médico José Ignacio Ramírez, la Asociación Amics de la Infància, Son Mut Nou, la deportista Esperança Cladera y Teatre de Barra. El Premi Periodisme i Comunicació ha recaído en los técnicos de radio Nicolau Tous y Toni Ortiz.

La entrega de los premios tendrá lugar el lunes 24 de noviembre a las 20:00 horas en Es Molí des Comte. Presidirá el acto el obispo de Mallorca, con la presencia de las principales autoridades autonómicas y locales y la asistencia de una amplia representación de la sociedad mallorquina.

Según ha señalado la COPE en un comunicado, los premiados de esta edición destacan por acercar a la sociedad mallorquina su pasión y por dar un ejemplo único de compromiso y tenacidad. La entrega de estos premios quiere ser un gran aplauso de admiración a personas que destacan por su contribución a la sociedad y su capacidad para poner al servicio de los demás lo mejor de nuestra identidad mallorquina.

José Ignacio Ramírez será premiado por su entrega como médico de proximidad y por conectar esta labor con la investigación y la docencia. A la Asociación Amics de la Infància se le reconoce su esfuerzo y perseverancia en defender los derechos de los más pequeños, desde el carisma de las religiosas trinitarias. Son Mut Nou recibirá un premio por recuperar y conservar variedades de higuera, árbol singular de nuestras islas, y por su labor de investigación para descubrir variedades desconocidas. La fuerza con la que irrumpido Esperança Cladera, a sus 23 años, en el panorama nacional del atletismo español también es merecedora de premio.

Por último, el Teatre de Barra será premiado por la originalidad de su propuesta, por potenciar el talento mallorquín y por revitalizar el teatro local.

En esta ocasión, el Premi Periodisme i Comunicació es para Nicolau Tous y Toni Ortiz, técnicos de Radio Popular COPE y Radio Mallorca SER, que hicieron posible a la radio marcar una época.