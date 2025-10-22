El IbDona habilita una herramienta para que mujeres sordas puedan acceder al servicio de atención de violencia machista

El Instituto Balear de la Mujer (IbDona) ha habilitado una herramienta para que las mujeres sordas puedan hacer uso de su servicio de atención telefónica y acompañamiento presencial especializado en violencia machista.

Se trata de un servicio de videointerpretación en lenguaje de signos que emplea la tecnología SVisual, proveída por la Fundación para la Supresión de las Barreras de Comunicación.

¿Cómo funciona este servicio?

El sistema consiste en la realización de una videollamada desde un terminal conectado a internet, ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado.

Al otro lado de la pantalla aparece una intérprete en lenguaje de signos que atenderá a la mujer que llame. En caso necesario, esta se podrá poner en contacto por vía telefónica con el servicio y habla directamente con una técnica, que le proporcionará la información necesaria para que se la pueda trasladar a la usuaria.

El IbDona y la Federación de Personas Sordas de Baleares, que ha asesorado en la puesta en marcha del servicio, lanzarán una campaña para que la información llegue al máximo número de personas sordas posible.

Un teléfono gratis y disponible

El servicio de atención de violencia machista es confidencial y gratuito, está disponible las 24 horas de los 365 días del año y recibe una media de 4.500 llamadas anuales. Está especializado en violencia física, psicológica, económica, sexual, simbólica, feminicidio y mutilación genital femenina.

Atiende a mujeres víctimas de violencias machistas y sus hijas e hijos; el entorno de la víctima y sus familias; los profesionales que intervienen en la atención a las víctimas de violencias machistas o que son susceptibles de atenderlas, y a la ciudadanía en general.

Para las personas que no son sordas, el número de contacto del servicio es el 900 17 89 89. Para emergencias también se puede llamar al 112, y para información general sobre violencia machista al 016.