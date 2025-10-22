Capdepera ilumina el cielo con la inauguración del II IB Ballooning Festival Mallorca

El cielo de Capdepera se ha llenado esta tarde de luz y color con la inauguración del II IB Ballooning Festival Mallorca, que se celebra del 22 al 26 de octubre y que ha comenzado con el espectáculo nocturno “Night glow”. El evento, celebrado en el aparcamiento del Cap Vermell Grand Hotel, ha reunido a numerosos vecinos, visitantes y turistas que han disfrutado de una velada única marcada por la belleza y la precisión técnica de los globos aerostáticos iluminados.

Algunos de los 25 globos participantes han permanecido anclados al suelo, iluminándose al ritmo de sus quemadores conforme caía la noche. Para esta primera jornada se han seleccionado los modelos más llamativos y originales, con formas de aves, una rana y otras figuras singulares. El momento del encendido, coincidiendo con el atardecer, ha transformado el entorno del hotel en un escenario luminoso que ha captado la atención de todos los presentes.

El Cap Vermell Grand Hotel ha tenido un papel protagonista como sede y principal colaborador del festival, ofreciendo sus instalaciones para el desarrollo del evento y apoyando su organización. Su CEO, Toni Mir, se ha mostrado dispuesto a acoger iniciativas que combinan turismo y sostenibilidad, y que contribuyen a proyectar la imagen de Capdepera y Mallorca como destinos comprometidos con la innovación y la experiencia cultural.

Con esta inauguración, el IB Ballooning Festival Mallorca arranca oficialmente su segunda edición, consolidándose como una cita de referencia que une arte, naturaleza y comunidad bajo un mismo cielo.