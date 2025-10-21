Polémica en redes por las reglas de esta despedida de soltero en Mallorca

Un vídeo publicado hace unas semanas por el conocido creador de contenido Un Tal Fredo —responsable del popular podcast Hablemos De Tal y con más de 7 millones de seguidores en TikTok— ha desatado un acalorado debate en redes sobre los límites de las despedidas de soltero en Mallorca.

En la grabación, que acompaña a los preparativos de su propia despedida, varios asistentes van enumerando las “reglas” de la celebración, muchas de ellas de marcado tono festivo y alguna claramente polémica.

Las normas que encendieron las críticas

Entre las ‘reglas’ que se escuchan en el clip —grabado en clave de broma— figuran propuestas como que quien se duerma antes de las cuatro de la mañana pague la cena del día siguiente; que todos los asistentes se tiren a la piscina antes de acostarse; la imposición de tomar un chupito cada dos horas; y la advertencia de que quien no vaya a la discoteca pagará la salida del resto.

También suenan otras normas llamativas: “No subir fotos ni vídeos sin aprobación”, la obligatoriedad de emborracharse hasta la indisposición y la consigna de no juzgar a los novios si se besan con alguien del propio grupo.

La publicación se ha convertido en foco de opiniones enfrentadas. Para una parte de la audiencia, las normas son la expresión de una noche de diversión; para otra, algunas reglas son una falta de respeto para las parejas de los asistentes o incluso infidelidades, como el hecho de permitir los besos entre personas del grupo.

Comentarios críticos han aludido al riesgo para la salud que supone imponer bebidas o retos y han cuestionado el tratamiento humorístico de situaciones que pueden derivar en problemas reales. Entre los apoyos, varios usuarios han defendido que se trata de una reunión privada entre amigos y que, en cualquier caso, el tono del vídeo es claramente de humor.