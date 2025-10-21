Peccata Minuta en Inca: Estos son los chefs participantes en la ruta de tapas 'gourmet'

La capital del Raiguer, Inca, reúne este fin de semana una representación de la mejor gastronomía de las islas en una nueva edición de Peccata Minuta, la ruta de tapas gourmet organizada por Chefs(in), que se celebrará este sábado, día 25, en el Claustro de Sant Domingo a partir de las 20,30 y hasta las 23 horas.

La tercera edición de esta iniciativa ofrecerá creatividad gastronómica en forma de cóctel, seis platos salados y dos postres, cocinados en forma de tapas o pequeñas raciones, que conformarán un menú degustación único.

El acto es la propuesta culinaria del programa de fiestas del Ayuntamiento de Inca, que apuesta por poner la gastronomía al alcance de todos los públicos, con un evento que es una representación de las distintas formas de entender la gastronomía de las islas y poniendo en valor el producto local.

La entrada, de 35 euros, incluye dos bebidas y café o infusión.

Los chefs de la ruta de tapas

Matías Iriarte - Chapeau (1 estrella Top Bar) Cóctel Vanity: agua de tomate, higos, hoja de higuera y tequila

Joan Canals - Ulisses (Menorca): Oliaigua con higos

Jordi Cantó - Sa Clastra (1 estrella Michelin y 1 Sol Repsol): Escabeche de llampuga y tap de tall

Edu Martínez - Brut (1 Sol Repsol): Dumpling de cabeza y caldo garum de cerdo negro y hierbas frescas

David Morillas - Óseo: Puerro, médula ósea y trufa

Juan Sevillano - Sa Pleta: Gamba roja, pil pil de pollo e hinojo adobado

Jonathan Maldonado - Fontsanta: Lingote de Wagyu, Perigueux y cremoso de castaña torrada

Ariadna Salvador - Ninumá: Calabaza, chocolate y gengibre

David Moreno - Can Simoneta (1 Sol Repsol - recomendación Michelin - Chef Revelación 2024): Lima, chocolate blanco, albahaca y Gin Xoriguer