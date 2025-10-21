Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Peccata Minuta en Inca: Estos son los chefs participantes en la ruta de tapas 'gourmet'

Las degustaciones se podrán realizar este sábado, día 25, a partir de las 20,30 horas en el Claustro de Santo Domingo

Presentación de Peccata Minuta en Inca

Presentación de Peccata Minuta en Inca / .

Redacción Sociedad

Palma

La capital del Raiguer, Inca, reúne este fin de semana una representación de la mejor gastronomía de las islas en una nueva edición de Peccata Minuta, la ruta de tapas gourmet organizada por Chefs(in), que se celebrará este sábado, día 25, en el Claustro de Sant Domingo a partir de las 20,30 y hasta las 23 horas.

La tercera edición de esta iniciativa ofrecerá creatividad gastronómica en forma de cóctel, seis platos salados y dos postres, cocinados en forma de tapas o pequeñas raciones, que conformarán un menú degustación único.

El acto es la propuesta culinaria del programa de fiestas del Ayuntamiento de Inca, que apuesta por poner la gastronomía al alcance de todos los públicos, con un evento que es una representación de las distintas formas de entender la gastronomía de las islas y poniendo en valor el producto local.

La entrada, de 35 euros, incluye dos bebidas y café o infusión.

Los chefs de la ruta de tapas

Matías Iriarte - Chapeau (1 estrella Top Bar) Cóctel Vanity: agua de tomate, higos, hoja de higuera y tequila

Joan Canals - Ulisses (Menorca): Oliaigua con higos

Jordi Cantó - Sa Clastra (1 estrella Michelin y 1 Sol Repsol): Escabeche de llampuga y tap de tall

Edu Martínez - Brut (1 Sol Repsol): Dumpling de cabeza y caldo garum de cerdo negro y hierbas frescas

David Morillas - Óseo: Puerro, médula ósea y trufa

Juan Sevillano - Sa Pleta: Gamba roja, pil pil de pollo e hinojo adobado

Jonathan Maldonado - Fontsanta: Lingote de Wagyu, Perigueux y cremoso de castaña torrada

Ariadna Salvador - Ninumá: Calabaza, chocolate y gengibre

Noticias relacionadas y más

David Moreno - Can Simoneta (1 Sol Repsol - recomendación Michelin - Chef Revelación 2024): Lima, chocolate blanco, albahaca y Gin Xoriguer

TEMAS

  1. Pascale Debetaz repartirá buñuelos gratis este martes en la calle dels Oms: 'Echaba de menos el olor de buñuelos en el centro de Palma
  2. Un dron obliga a cerrar el tráfico en el aeropuerto de Palma durante 35 minutos
  3. Alquilan a turistas ilegalmente un edificio de pisos entero a solo cien metros del Ayuntamiento
  4. Las casas para ricos de Mallorca se van al alquiler de temporada para evitar morosos
  5. Arranca la reforma del edificio histórico de Cecili Metel en el centro de Palma después de 15 años cerrado
  6. ELA Baleares exige al alcalde de Palma que se retracte por avalar que el coche del regidor Busquets ocupara una plaza para discapacitados
  7. Detectada por primera vez en Palma la hormiga invasora 'Trichomyrmex destructor
  8. Un juez impide a un preso de Palma un encuentro íntimo con su nueva novia

El acusado de matar a tres hermanos en Madrid alega alteración psíquica y arrebato

El acusado de matar a tres hermanos en Madrid alega alteración psíquica y arrebato

Las familias del CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina recaudan fondos para evitar más casos como el de Miquel Roldán

Las familias del CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina recaudan fondos para evitar más casos como el de Miquel Roldán

Peccata Minuta en Inca: Estos son los chefs participantes en la ruta de tapas 'gourmet'

Peccata Minuta en Inca: Estos son los chefs participantes en la ruta de tapas 'gourmet'

Concha Andreu será vicepresidenta segunda del Senado

Concha Andreu será vicepresidenta segunda del Senado

El Palma Futsal rompe un nuevo récord en Primera División

El Palma Futsal rompe un nuevo récord en Primera División

El Ayuntamiento elimina las pintadas nazis del busto de Aurora Picornell en El Molinar en solo 24 horas

El Ayuntamiento elimina las pintadas nazis del busto de Aurora Picornell en El Molinar en solo 24 horas

Dos detenidos en Palma con varias dosis de droga en el coche

Dos detenidos en Palma con varias dosis de droga en el coche

Detenido en Palma un alemán reclamado su país por defraudar 700.000 euros con las ayudas por la covid

Detenido en Palma un alemán reclamado su país por defraudar 700.000 euros con las ayudas por la covid
Tracking Pixel Contents