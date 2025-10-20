Sorteos
Resultados de la Primitiva del lunes 20 de octubre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 20 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 02, 08, 14, 24, 28 y 39. El número complementario es el 43 y el reintegro, el 3. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 9001952, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Un dron obliga a cerrar el tráfico en el aeropuerto de Palma durante 35 minutos
- Paco Garrido, el pirata del alquiler turístico ilegal en Mallorca, tiene abiertos expedientes sancionadores en 21 viviendas
- Joe Holles, de la tienda SONMO: 'Si cada persona que llega a Valldemossa supiera que es un territorio agrícola y gastronómico, sería otra película
- Pablo Riera-Marsá, hotelero de Alcúdia: «Es un error asociar turismo y masificación, en invierno padezco los mismos atascos»
- Una pareja a la que el Gobierno adeuda el alquiler: 'No llegamos a final de mes, pero mi inquilina vive como una reina
- Pascale Debetaz repartirá buñuelos gratis este martes en el calle dels Oms: 'Echaba de menos el olor de buñuelos en el centro de Palma
- Alquilan a turistas ilegalmente un edificio de pisos entero a solo cien metros del Ayuntamiento
- En Mallorca no hay mallorquines