Malabares para llenar la nevera

Llegar a fin de mes. De eso se trata. Una osadía en estos tiempos de alquileres por las nubes, bolsillos flacos y deshilachados, salarios derrumbados. Vaya capricho: ahora la gente quiere hacer las tres comidas del día. Hay angurrientos que quieren cuatro. Y, encima, llegar a fin de mes.

Un objetivo difícil de conseguir para una persona que trabaja en blanco a tiempo completo con IRPF al día. No se preocupe, si tiene dos trabajos también es difícil la comida y la vivienda. ¿Quién no comparte piso en esta isla con 25, 40 o 60 años? De vacaciones, ni hablemos.

Pero no nos indignemos, que eso no lleva a ningún estado venturoso ni es una posición inteligente. Pensemos. Ya está: seamos creativos y entusiastas. Tal vez sea la hora de reinventarse. Claro, era eso. Ahora, sí. Ser flexible. Lo sabemos: siempre uno puede doblarse un poco más, agacharse un poco más, venga, no sea vago.

Entonces, a reinventarse. «Hacer malabares», podríamos decir. Intentar llenar la nevera como sea, con un trabajito más y acercarnos, arrimarnos, al día 27 o 28. Algo es algo. Y quitar tiempo al ocio, al amor, a la familia. ¿Qué puede salir mal? La clave es gestionarse mejor. Perdón, la autogestión. Ya está, no era tan difícil. «Ser tu propio jefe», como explican los manuales de autoayuda.

Hermosa postal. Un hombre de mediana edad hace malabares. Se autogestiona. Se interpone entre un semáforo en rojo y coches y motos. Educado, deja pasar a los viandantes. Arroja pelotas, aros y palos que parecen flotar cuando los impulsa con una mano y otra. Se gana la vida en cada esquina, donde nadie quiere morir y nada se interrumpe en el ritmo alocado de la circulación permanente. No es recomendable escatimar esfuerzos para vivir. Para sobrevivir, perdón.

Lo cierto es que pocos tenemos la habilidad y el talento de este artista callejero de hacer malabares en medio de una avenida a cualquier hora del día con frío y calor, con nubes y bajo el rayo del sol, en verano e invierno.

Tampoco poseemos la templanza y la convicción para, en pocos minutos, deslumbrar y provocar una sonrisa a los niños y ablandar el corazón del conductor para que suelte una moneda. Un eurito, al menos.

Preguntas. ¿El motorista acaso no hace malabares para llegar a fin de mes? ¿Cómo sabemos que no salió de un trabajo para ir volando a otro? ¿La funcionaria que frenó detrás tendrá cita para ver una habitación que compartirá con desconocidos o vuelve a su vivienda resignada porque se enteró de que debe mudarse tras una subida astronómica del alquiler? ¿Qué tipo de malabares hace todos los días el conductor de al lado para no discutir con su compañero de piso porque no lo soporta más?

No seamos negativos, el golpe de suerte a veces aparece. El Govern balear ofrece ayudas. Así llaman a sus intentos de dar una mano a los jóvenes y trabajadores para poder alquilar, para acceder a una hipoteca. Vaya. Hay un problema: los requisitos. ¿Quién puede acceder a las ayudas con requisitos imposibles? Dan risa, ganas de llorar. Qué duda cabe. Sigamos. Hay que hacer malabares para llenar la nevera.