ACTIVOS MALLORCA
Femenías Days convierte los siete «pecados» en virtudes creativas
Una colaboración entre Almacenes Femenías y el alumnado de ADEMA que fusiona creatividad, materiales y emociones para repensar la arquitectura y el interiorismo
Redacción
Almacenes Femenías celebró el jueves y el viernes la primera edición de Femenías Days. La jornada presentó una serie de volúmenes concebidos por el alumnado de ADEMA, que exploran nuevas lecturas de los materiales y su papel en la arquitectura y el interiorismo. Su enfoque transforma los siete pecados capitales en su versión positiva —de la ira a la energía, de la pereza a la pausa, de la envidia a la inspiración… — y propone un recorrido sensorial que conecta materia y emoción.
Femenías agradeció el excelente trabajo del alumnado de ADEMA, destacándolo como el futuro del sector: preparado, valiente y con ganas de transformar. También reconoció la implicación de proveedores y partners que han hecho posible estas creaciones, aportando creatividad, seguridad, solidez y versatilidad a las propuestas: Livingceramics, Cerámica Vives, Ecoceramic, Florim, Natucer, Weber, Mapini, Ladrillerías Mallorquinas, Sanycces, Tejas Borja, Florim Ceramiche, Casabath y Orac. Un agradecimiento especial se dirigió a Jero Jaume, responsable de producto e imagen corporativa de Almacenes Femenías, por su esfuerzo, dedicación, creatividad y pasión a lo largo de los meses de preparación.
Tras varios meses de ideas, aprendizaje y visión compartida, Femenías Days se consolida como un proyecto apasionante y diferente, pensado para mirar Almacenes Femenías desde una nueva perspectiva y para reforzar puentes entre las aulas, la empresa y los profesionales de la construcción y el interiorismo.
- Un dron obliga a cerrar el tráfico en el aeropuerto de Palma durante 35 minutos
- Paco Garrido, el pirata del alquiler turístico ilegal en Mallorca, tiene abiertos expedientes sancionadores en 21 viviendas
- Joe Holles, de la tienda SONMO: 'Si cada persona que llega a Valldemossa supiera que es un territorio agrícola y gastronómico, sería otra película
- Pablo Riera-Marsá, hotelero de Alcúdia: «Es un error asociar turismo y masificación, en invierno padezco los mismos atascos»
- Una pareja a la que el Gobierno adeuda el alquiler: 'No llegamos a final de mes, pero mi inquilina vive como una reina
- En Mallorca no hay mallorquines
- Alquilan a turistas ilegalmente un edificio de pisos entero a solo cien metros del Ayuntamiento
- La mallorquina Daniela Vallejo, coronada Miss Trans Europa y Miss Honor Mundial 2025: 'Ser una misma es complejo