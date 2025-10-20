Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Femenías Days convierte los siete «pecados» en virtudes creativas

Una colaboración entre Almacenes Femenías y el alumnado de ADEMA que fusiona creatividad, materiales y emociones para repensar la arquitectura y el interiorismo

La familia Femenías posa en la primera edición de Femenías Days.

Redacción

Palma

Almacenes Femenías celebró el jueves y el viernes la primera edición de Femenías Days. La jornada presentó una serie de volúmenes concebidos por el alumnado de ADEMA, que exploran nuevas lecturas de los materiales y su papel en la arquitectura y el interiorismo. Su enfoque transforma los siete pecados capitales en su versión positiva —de la ira a la energía, de la pereza a la pausa, de la envidia a la inspiración… — y propone un recorrido sensorial que conecta materia y emoción.

Femenías agradeció el excelente trabajo del alumnado de ADEMA, destacándolo como el futuro del sector: preparado, valiente y con ganas de transformar. También reconoció la implicación de proveedores y partners que han hecho posible estas creaciones, aportando creatividad, seguridad, solidez y versatilidad a las propuestas: Livingceramics, Cerámica Vives, Ecoceramic, Florim, Natucer, Weber, Mapini, Ladrillerías Mallorquinas, Sanycces, Tejas Borja, Florim Ceramiche, Casabath y Orac. Un agradecimiento especial se dirigió a Jero Jaume, responsable de producto e imagen corporativa de Almacenes Femenías, por su esfuerzo, dedicación, creatividad y pasión a lo largo de los meses de preparación.

Tras varios meses de ideas, aprendizaje y visión compartida, Femenías Days se consolida como un proyecto apasionante y diferente, pensado para mirar Almacenes Femenías desde una nueva perspectiva y para reforzar puentes entre las aulas, la empresa y los profesionales de la construcción y el interiorismo.

