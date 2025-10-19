La Rellenita, las croquetas caseras de la ganadora de MasterChef Vicky Pulgarín

Las croquetas de nuestras madres pueden perder la categoría de las mejores del mundo, ya que las de La Rellenita quieren competir por ese codiciado puesto.

Es el nuevo proyecto gastronómico lanzado por la mallorquina Vicky Pulgarín, ganadora de la segunda edición del concurso MasterChef, en 2014.

Tras alcanzar la popularidad en la televisión y seguir formándose en la reputada escuela Le Cordon Bleu y varios restaurantes Michelin, volvió a la isla y abrió su propia empresa de catering para bodas y otros eventos.

Durante más de una década de experiencia con toda clase de clientes, «hasta los más exclusivos», ha comprobado que «las croquetas nunca fallan en el aperitivo, las piden siempre», en palabras de la chef.

Una bandeja de croquetas recién hechas / Ana B. Muñoz

Explica que «todos los caterings y restaurantes tienen esta oferta en su carta, pero las cocinas son cada vez más pequeñas y producir este plato es laborioso, por lo que la mayoría lo encargan fuera de Mallorca o a algún pequeño local de comidas preparadas, aunque sin un obrador especializado».

Su intención es montar uno cuando La Rellenita se consolide. Antes comenzará a rodar en la cocina de su catering después de una intensa temporada de bodas. En primer lugar ofrecerá la nueva propuesta gastronómica a otras empresas de catering, restaurantes e incluso clientes particulares.

Clásicas y 'gourmet'

«Empezaré con una selección de variedades clásicas: jamón ibérico, pollo de corral, bacalao, espinacas, setas y trufa», enumera. Sin embargo, ya ha preparado otras recetas y en su nueva página web tiene de curry de pollo, cecina y queso scamorza, puerro confitado y queso de cabra, sobrasada y miel, gambas al ajillo, butifarrón picante y, por último, de costillar de ternera.

Además de este apartado «más gourmet», Vicky Pulgarín quiere ofrecer «croquetas personalizadas debido a que a los restaurantes de categoría les gusta diferenciarse del resto», según explica.

Ya sea un establecimiento, una empresa de catering o un evento particular, en La Rellenita cuentan con la opción de «elaborar un estilo propio con una receta única, artesanal y de calidad», tal como añade.

'Catering' de bodas

La chef mallorquina inició su primera apuesta empresarial, el catering que lleva su nombre, en 2017 con seis trabajadores, más los extras contratados para los fines de semana. Desde entonces sigue con el mismo volumen de personal y de bodas, 50 al año, porque su idea nunca fue crecer en cantidad.

«Podría haberlo hecho, pero opté por crecer en calidad y lo hemos logrado. El catering ha mejorado mucho desde que comenzamos. Hemos evolucionado un montón con el tipo de platos, ofrecemos productos de más calidad y más exclusivos, y el servicio en mesa es personalizado".

"A nivel de empresa, continuamos siendo un catering pequeño, nos gusta mucho tratar al cliente de tú a tú y yo siempre estoy encima de todo el proceso para intentar que salga perfecto», describe Pulgarín.

Vicky Pulgarín y otra cocinera durante la preparación de las croquetas / Ana B. Muñoz

MasterChef

Lejos quedan los tiempos del concurso televisivo MasterChef, cuyas pruebas en nada se parecen a la realidad, como por ejemplo la de grupo.

«Allí empezábamos de cero y teníamos que hacerlo todo en dos horas, mientras que en el catering comenzamos a producir el miércoles para una boda que se celebra el sábado. Hay elementos que pueden ser preparados con anterioridad y así tienes tiempo de ultimar los detalles el mismo día del evento», como explica la chef.

Del exitoso programa que ya va por su 13 edición se queda con un buen bagaje: «Me abrió las puertas a la cocina, me permitió formarme en Le Cordon Bleu y restaurantes Michelin y me aportó confianza», concluye quien ahora quiere hacer sombra a las mejores croquetas del mundo con La Rellenita.