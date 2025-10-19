Crisis migratoria
Llegan a El Hierro unas 98 personas migrantes a bordo de un cayuco
En la embarcación, que ha llegado al puerto de La Restinga, en Canarias, se encontraban cuatro menores
EP
Cueva del Hierro
Salvamento Marítimo ha interceptado en la madrugada de este domingo un cayuco que llegó por sus propios medios a la bocana del puerto de La Restinga (El Hierro), en Canarias, con un total de 98 personas migrantes subsaharianas a bordo, entre ellas diez mujeres y cuatro menores.
Asimismo, a través de un un operativo establecido por el centro coordinador de Salvamento en Tenerife, la tripulación de la Salvamar Navia procedió a localizar y acompañar a puerto a la embarcación, que llegó a La Restinga sobre las 8:21 horas de este domingo.
Una vez en tierra, los migrantes fueron asistidos por un dispositivo de seguridad y sanitario desplegado en la zona.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- En Mallorca no hay mallorquines
- Escasez de vivienda en Mallorca: Un correo electrónico cambió la vida de Raúl
- El antiguo colegio y la iglesia de Montesión de Palma ya son de Víctor Madera hasta el año 2095
- Paco Garrido, el pirata del alquiler turístico ilegal en Mallorca, tiene abiertos expedientes sancionadores en 21 viviendas
- Sorpresa en el sector: el grupo chino GPRO busca inversor para el hotel Valparaíso de Palma
- El nuevo Paseo Marítimo de Palma estrena sus tres accesos con es Jonquet
- Joe Holles, de la tienda SONMO: 'Si cada persona que llega a Valldemossa supiera que es un territorio agrícola y gastronómico, sería otra película
- El Mallorca firma una remontada a lo grande