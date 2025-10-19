Buñuelos y pasarelas

Mientras Mallorca se prepara para celebrar el Dia de les Verges este 21 de octubre, con sus tradicionales serenatas y buñuelos de patata, yo me planté delante del televisor a ver el regreso del desfile de Victoria’s Secret. Por supuesto, con un buen plato de buñuelos en la mano, porque mi dieta está completamente off.

El icónico show ha vuelto y ha venido con polémica incluida. La inclusión de la modelo curvy Ashley Graham y la cantante Carol G ha desatado miles de comentarios en redes sociales. Por un lado, están los que aplauden que suban diferentes tipos de mujeres a la pasarela. Por otro, los que dicen que se ha perdido esa parte aspiracional que inspiraba a otras mujeres, ya que las modelos siempre se han preparado durante meses con dieta, deporte y tratamientos. A lo que otros responden que esas mismas mujeres están extremadamente delgadas, no son reales, y hasta se conoce el maltrato psicológico que han sufrido.

Lo cierto es que, aunque ahora desfilan tallas a partir de la 42, siguen siendo minoría. Una muestra. E incluso estas se nota que están trabajadísimas, con vientres planos y musculatura fuerte. Así que os dejo la reflexión dominical: ¿qué es más importante, estar delgada y en forma o estar sana y en forma?

Mientras tanto, en la Nit de les Verges, nadie juzga calorías. La tradición nos recuerda que celebrar es disfrutar sin complejos, compartir en comunidad. Mientras la moda busca definir estándares imposibles, los hogares se llenan de alegría y el aroma de los buñuelos inunda las calles, ofreciendo una lección de autenticidad que no necesita pasarela.

Y lo que desde luego no vamos a poner a dieta es nuestra crónica semanal, que viene cargadita de cariño, como diría Mafalda, y repleta de eventos sociales que no os podéis perder.

Excelencia insular

La terraza de la mítica suite 702 del Hotel GPRO Valparaíso se vistió de gala para acoger una nueva edición de los Premios Essentially Mallorca, la cita que reconoce lo mejor del turismo de lujo y la producción local de la isla.

La asociación ESMENT se alzó con el galardón al Mejor Lujo Comprometido por su labor en sostenibilidad. Los Neulers de Mallorca recibieron el premio a la Mejor Esencia de Mallorca, impulsando la recuperación de un arte centenario que define nuestra identidad. Y el diplomático y empresario James Costos fue distinguido como Mejor Embajador de Lujo por llevar el nombre de Mallorca por el mundo.

Empresarios, autoridades y figuras destacadas del sector se reunieron en un evento presentado por Magdalena Serra y Pere Sánchez, elegantísimos con diseños de Cortana. Una velada que dejó claro que el auténtico lujo de la isla no reside únicamente en la opulencia, sino en lo singular de nuestras tradiciones, la calidad de nuestros productos locales y el cuidado por nuestro entorno.

Debut gastronómico

La Fira de Llucmajor, que se celebra desde 1546, ha cerrado su edición con un sabor especial gracias al estreno de Tasta Llucmajor, la primera muestra gastronómica del municipio que ha sido todo un éxito.

Esta novedad conquistó al público y se convirtió en el escaparate perfecto para los productos locales. Productores, restauradores y artesanos mostraron lo mejor de la gastronomía en un formato que combinó degustación, descubrimiento y orgullo de pueblo.

Durante semanas, alrededor de Sant Miquel y Sant Lluc, la feria ofreció su programa habitual de música en vivo, ball de bot y actividades culturales, culminando con la Darrera Fira y el Firó, que pusieron el broche final a este ciclo festivo.

Lo que comenzó en el siglo XVI como una feria agrícola y ganadera, hoy ha demostrado que sabe reinventarse. Tasta Llucmajor es la prueba de que la tradición y la innovación pueden ir de la mano, convirtiendo esta cita centenaria en algo vivo, actual y delicioso.

Fiesta marinera

Casi mil personas han celebrado la reapertura del Museo Marítimo de Mallorca en Ses Voltes, que vuelve a la vida tras dos años cerrado por motivos de seguridad. Y ha vuelto por todo lo alto.

La fiesta inaugural lo tuvo todo: música en directo con Pere Andreo, baile popular con el grupo Antic Cofre y una gran fideuá marinera cortesía de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores. Palma ha vivido una auténtica celebración del patrimonio marinero.

El nuevo museo apuesta fuerte por la accesibilidad, con textos en lectura fácil, paneles en braille, audiodescripción y sistemas compatibles con implantes cocleares. La exposición permanente se distribuye en cinco salas llenas de piezas arqueológicas inéditas, maquetas navales y objetos tradicionales. Además, se estrena «Thálassa», la muestra temporal de acuarelas de Irene Gayà.

Como ha destacado el presidente Llorenç Galmés, Mallorca cuenta ahora con un museo marítimo moderno, seguro y pensado para todos. Un espacio vivo que conecta nuestra historia con el mar y que se ha convertido en el punto de encuentro cultural imprescindible.

Día de la Policía Nacional

El patio de la Misericòrdia se llenó de azul para celebrar el día de los Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional. Más de mil personas arroparon a los agentes en una jornada especial donde se entregaron medio centenar de condecoraciones.

El delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal, ensalzó los valores de la Policía Nacional para preservar nuestro Estado de derecho. Abogó por extirpar los fanatismos, fomentar la educación y se refirió a desafíos como la violencia machista y la migración irregular en nuestras costas.

El jefe superior José Luis Santafé destacó que Baleares ha recibido el mayor refuerzo policial y presumió de las grandes operaciones contra el tráfico de drogas y el crimen organizado llevadas a cabo en las islas. Además, recalcó que España es uno de los países más seguros del mundo y que este año ha sido de récord de visitantes.

Entre los homenajeados, el piragüista Marcus Cooper, el fiscal Miguel Nuevo y la exdirectora de la UNED Judit Vega. La presidenta Marga Prohens encabezó un acto que combinó reconocimiento profesional con un firme compromiso con la seguridad ciudadana de las islas.

Mesa de Mujeres

El Bar Cristal de Plaza de España se vistió de complicidad femenina para acoger la duodécima edición de Mesa de Mujeres, ese encuentro que ya es una cita imprescindible en la isla para tejer redes y fortalecer el liderazgo entre mujeres.

La velada arrancó, como siempre, con una cata de vinos de Bodega Cuatro Rayas dirigida por David Regalado, ese momento perfecto para romper el hielo y empezar a conectar. Porque de eso va precisamente este evento, de encontrarse, compartir experiencias y descubrir oportunidades de colaboración en un ambiente cercano y distendido.

«El objetivo siempre ha sido crear una comunidad donde las mujeres se apoyen mutuamente y puedan crecer juntas», explica Pepa Olmedo, organizadora del evento. Y vaya si lo consiguen. Edición tras edición. Mesa de Mujeres se celebra en diferentes restaurantes de la isla, permitiendo descubrir la riqueza gastronómica de la isla, mientras se construyen alianzas personales y profesionales.

Un espacio inclusivo y diverso donde las participantes no solo intercambian conocimientos, sino que generan conexiones reales que abren puertas a nuevos proyectos. Las interesadas pueden seguir todas las novedades en @mesademujeresmallorca.