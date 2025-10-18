¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina

Se acerca ese momento del año en el que toca ajustar el reloj y darle la bienvenida al horario de invierno. Este cambio, habitual en toda la Unión Europea, divide opiniones: hay quienes lo ven como una oportunidad para aprovechar mejor las mañanas y quienes lo sienten como el inicio de días más grises y lentos. Lo cierto es que, un año más, el reloj marcará el ritmo de la nueva temporada que ya asoma en el calendario.

¿Qué día hay que cambiar la hora?

El cambio al horario de invierno se produce siempre en España la madrugada del último domingo de octubre, que este año cae el día 26. Por tanto, se mantiene el horario de verano durante casi todo ese mes. La fecha del cambio de hora será, pues, la noche del sábado 25 al domingo 26 de octubre.

¿Hay que adelantar o retrasar el reloj?

En el cambio horario de invierno hay que retrasar el reloj una hora. El momento exacto de hacerlo es la madrugada del día 26 de octubre, en la que a las tres pasarán a ser las dos. Si prevés estar durmiendo a esa hora, lo más cómodo es retardar los relojes al ir a dormir para levantarte el domingo con la hora real. Aunque solo los analógicos y algunos digitales, puesto que casi todos los dispositivos inteligentes -como teléfonos móviles, ordenadores y similar- suelen cambiarse de forma automática.

¿Cómo te afectará el horario de invierno?

El efecto más inmediato del cambio de hora es que amanecerá y anochecerá mucho antes, por lo que dispondremos de menos tiempo de luz solar por las tardes.

¿Qué efectos tiene el cambio en la salud?

El cambio al horario de invierno puede provocar desadaptación y síntomas similares a los que provoca el 'jet lag': fatiga y cansancio general, somnolencia durante el día, dificultad para conciliar el sueño por la noche, irritabilidad, falta de concentración y disminución del rendimiento físico e intelectual. También se puede sentir hambre a horas intempestivas o todo lo contrario: falta de apetito o sensación de plenitud tras la comida.

En todo caso, los humanos no somos los únicos que sufrimos el cambio de hora. Se investigan también los problemas que pueden afectar a los animales, sobre todo los de granja. El cambio horario altera las horas de alimentación por ejemplo en los cerdos, provocándoles ansiedad. También modifica las horas de ordeñar a las vacas (se les extrae la leche cada 12 horas), lo que provoca pérdidas en el total de litros obtenidos al final del día.

¿Cuánto se ahorra con el cambio de hora?

No existe ningún estudio que demuestre un ahorro energético importante para justificar este cambio de hora dos veces al año. Además, el horario de invierno significa que oscurece una hora antes para las familias, por lo que encienden las luces antes. En todo caso, la luz natural que se ahorra por la mañana se gasta por la tarde. Para los negocios, el ahorro tampoco queda claro, porque abren alrededor de las nueve, lo que significa que no se benefician de esa luz adicional de la mañana.

Según los expertos a favor del cambio horario, supone un ahorro energético y económico. Desde el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), se aprovechan más las horas de sol, por lo que no se consume energía eléctrica.

El cálculo que han hecho desde IDAE es de unos 6 euros al año. Visto así, puede parecerte una cantidad ínfima, y ellos lo saben, pero si se multiplican estos 6 euros por los casi 20 millones de hogares en España, el ahorro asciende a casi 120 millones de euros en nuestro país.

¿Será el último cambio de hora?

La Comisión Europea se había fijado en principio el objetivo de poner fin a los cambios en 2019, pero el plan era demasiado ambicioso y el Parlamento Europeo propuso después que el último año con cambio de hora fuera el 2021, sin embargo, tampoco ha sido así. La voluntad de los eurodiputados era que los países que se quedasen con el horario de verano hicieran el último cambio en marzo, y los que optasen por el de invierno, en octubre.

¿Con qué horario se quedará España?

No está nada claro. El comité de expertos nombrado por el Gobierno para decidir si España se queda con el horario de invierno o con el de verano no se puso de acuerdo sobre qué era lo mejor y aunque se abrió un periodo de reflexión para tomar una decisión, ahora mismo está todo en el aire a la espera de que Europa retome el tema.

¿Cuál es la historia del cambio de hora?

El cambio de hora se remonta a la década de los 70, con la primera crisis del petróleo, cuando algunos países decidieron adoptar esta medida para aprovechar mejor la luz natural del sol y consumir menos electricidad (España introdujo el cambio horario en 1974). En 1980, la Comunidad Económica Europea -de la que España aún no formaba parte- publicó la primera directiva para poner orden sobre el tema en los diferentes países.