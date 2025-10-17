El Raïm Wine Fest regresa al Parc de la Mar de Palma con una mayor oferta de vinos y talleres gastronómicos

El Raïm Wine Fest regresa al Parc de la Mar de Palma el próximo 15 de noviembre con la participación de unas 50 bogedas mallorquinas. Tras el éxito de su primera edición, celebrada hace casi un año, la IGP Vi de la Terra Mallorca ha redimensionado esta fiesta con una mayor oferta vinícola y con más talleres gastronómicos.

La primera Raïm Wine Fest reunió a más de 15.000 personas en el Parc de la Mar superando las previsiones de la organizadora de esta jornada. Por ello, la segunda edición amplía de 37 a 50 las bodegas participantes. "Raïm es una cita con la cultura del vino de nuestra tierra. Permite un contacto directo con los productores y acerca un producto único y de calidad a todos aquellos que están interesados en conocer nuestra riqueza vitivinícola. Esta es la razón de ser del festival", comenta Magdalena Mesquida, presidenta de Vi de la Terra Mallorca.

Las 50 bodegas darán a catar sus vinos. / GUILLEM BOSCH

La fiesta del vino comenzará a las 12 horas y la entrada al festival será libre, aunque con aforo limitado. Como en la anterior ocasión, cada consumición de vino tendrá un precio de 3 euros y 2 euros la copa de cristal. La novedad de este año, para evitar aglomeraciones, es que los tiques de las bebidas se podrán adquirir directamente en los estands de las bodegas, al igual que las copas. Además, se han reforzado puntos de atención. "El festival se ha dimensionado basándonos en la respuesta de público que tuvimos el año pasado ya que pensamos repetir la buena acogida de la primera edición", explica Marina Vera, gerente de Vi de la Terra Mallorca.

Raïm Wine Fest contará de nuevo con música en directo y por el escenario pasará La Granja, Avalanx y Bon Ball Tenim, entre otros.

La oferta gastronómica también es un atractivo de esta fiesta. / GUILLEM BOSCH

En cuanto a la oferta gastronómica, se amplían de 3 a 5 los talleres en los que se maridará producto local y vino mallorquín, con novedades que van más allá de demostraciones en directo con sumilleres y chefs de renombre. En esta edición se añade como una propuesta de coctelería con vino, remarca la organización.

También habrá actividades infantiles, algunas relacionadas con la cultura vitícola de Mallorca. "Todos estos ingredientes se combinarán a la perfección para ofrecer doce horas de música, vino, gastronomía y entretenimiento familiar", afirma Carme Barceló, responsable de promoción de Vi de la Terra Mallorca.

El Raïm Wine Fest Palma cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Palma, del Consell de Mallorca y de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.