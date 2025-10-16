Licors Moyà produce el mejor palo de Mallorca

El Palo de Mallorca de Licors Moyà ha sido reconocido como el mejor aperitivo de este tipo en los Premios Vinari 2025. Estos galardones se han entregado este jueves en una gala en el Claustre de Sant Domingo en Inca.

Tras haber conseguido el Premio Metrae 2025 al Mejor Proyecto de Sostenibilidad Individual, Licors Moyà ha sido galardonado por el reconocido portal digital de vinos Vadevi con el Premio Vinari 2025 al mejor palo de Mallorca.

Palo de Mallorca servido con hielo. / Licors Moyà

El palo de Licors Moyà está realizado por sus maestros artesanos, con una receta que cuenta con más de cien años. “De color intenso, su sabor evoca a nuestros recuerdos familiares y tradicionales”, destaca Vadevi.

Este tradicional vermut tiene IGP (Indicación Geográfica Protegida). Es un licor oscuro, intenso y amargo que elaboran varias marcas locales y que sigue estando presente en muchos hogares de Mallorca. Es una bebida que se suele tomar como aperitivo servido con sifón, con hielo o a temperatura ambiente y que ha experimentado un cierto resurgimiento debido al interés creciente por los licores de raíz tradicional y a su uso en cócteles contemporáneos que buscan reivindicar sabores auténticos y locales.

Este reconocimiento llega días después de que la Confederación de Mercados Tradicionales de Abastos de España (Metrae) haya considerado como Mejor Proyecto de Sostenibilidad Individual la labor de Licors Moyà del Mercado de l'Olivar en la implantación de un modelo de economía circular que combina tradición artesanal y respeto por el medio ambiente. Este galardón se entregará durante el V Encuentro Nacional de Mercados Tradicionales, que se celebrará en Valencia los días 26 y 27 de octubre.