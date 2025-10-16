Crisis migratoria
Desaparecen dos inmigrantes de la zódiac rescatada en Lanzarote tras lanzarse al ver un barco
Ese mismo carguero dio la alarma a las autoridades españolas y logró sacar del agua a una persona
EFE
Salvamento Marítimo busca al menos a dos inmigrantes que esta madrugada desaparecieron tras lanzarse al agua desde la neumática con la que trataban de llegar a Lanzarote junto a medio centenar de personas más al ver que tenían un mercante cerca, ha informado a EFE la sociedad estatal.
Ese mismo carguero dio la alarma a las autoridades españolas y logró sacar del agua a una persona, mientras que otra más fue puesta a salvo por la Guardamar Polimnia. La cifra de compañeros de travesía que desaparecieron en el mar al saltar hacia el mercante no está clara a esta hora: oscila entre dos y tres.
Con el barco de rescate, llegaron esta madrugada al puerto de Arrecife 55 inmigrantes de origen subsahariano y magrebí: 42 hombres, once mujeres y dos menores de edad.
La búsqueda de los desaparecidos sigue abierta: participan en ella el propio mercante que avistó su neumática, la Guardamar Polimnia, el helicóptero Helimer 215 y está previsto que se sume a ellos un avión de Salvamento.
Este último también tiene el encargo de la confirmar la posible presencia en esa zona del Atlántico de más lanchas con inmigrantes, ya que se han recibido varios avisos de salidas en las últimas horas.
Los supervivientes de la neumática fueron rescatados a las 01.26 horas a 83 kilómetros al este de Lanzarote y llegaron a Arrecife sobre las 05.00, en una operación que coordinó Salvamento Marítimo de Las Palmas y dirigió Capitanía Marítima de la provincia.
