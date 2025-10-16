Dana de Valencia
Un audio revela que la Aemet advirtió a la Generalitat Valenciana de precipitaciones torrenciales a las 16.14 horas "cerca de l'Albufera"
El técnico del Cecopi insistía en saber dónde se desplazaría la tormenta desde Utiel, en esos momentos la "zona cero", y es cuando el meteorólogo le menciona que se desplazará hacia "Cuenca" entre las 18 y 21 horas del 29-O
Laura Ballester
El audio de una conversación telefónica entre técnicos revela que la Aemet advirtió a Emergencias dela Generalitat Valenciana de precipitaciones torrenciales a las 16.14 horas "cerca de l'Albufera", según consta en un informe de la Guardia Civil notificado hoy a las partes en la investigación judicial. La conversación, transcrita por los agentes, da la clave sobre por qué la Aemet menciona que la tormenta "se desplazaría hacia Cuenca". Una frase que ha traído cola porque fue la que deslizó Carlos Mazón en una comparecencia que hizo al mediodía del día de la dana de Valencia, que después borró en sus redes sociales. Y de la que la Generalitat ha hecho bandera, para intentar responsabilizar a la Aemet de facilitar información errónea.
La conversación entre ambos revela que es el técnico del Centro de Coordinación de Emergencias el que insistía en saber dónde se desplazaría la tormenta sobre Utiel, en esos momentos la "zona cero" de la dana del 29 de octubre. Es cuando el predictor de la Aemet le menciona que las lluvias se desplazará hacia "Cuenca" entre las 18 y 21 horas. Aunque antes, la Aemet ya había advertido a Emergencias de la Generalitat que iban a "volver a activar el aviso rojo en el litoral sur, porque en la parte norte de la, cerca de l'Albufera, se han observado precipitaciones torrenciales en la última hora".
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet activa la alerta naranja este martes en Mallorca por la dana 'Alice': estas son las horas con más lluvia
- Azerbaiyán confirma que el hijo de un exministro investigado en Palma por blanqueo se benefició de 29 millones de euros
- Los desahuciados en Son Bordoy se rebelan: “La promotora prometió que nos pagaría 10 años de alquiler y luego nos denunció”
- Bodegas, fincas, colmados y cooperativas: la lista definitiva para comprar con los bonos de descuento verduras, embutidos, queso y aceite de Mallorca
- Investigan la muerte de una joven de 15 años en un piso de Palma
- Sancionan a un trabajador de Iberia por poner en riesgo a una compañera al maniobrar con un avión en Palma
- Tráfico aéreo nocturno en Mallorca: por qué en Palma los aviones pueden aterrizar las 24 horas
- Muere un hombre atropellado cuando deambulaba por la autopista del aeropuerto