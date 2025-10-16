72 euros por un par de frutas en el mercado de Madeira: "Solo queríamos hacer una macedonia"

Un grupo de jóvenes españolas se encontraban visitando Madeira cuando decidieron pararse a comprar en el Mercado dos Lavradores, uno de los sitios más turísticos de la ciudad portuguesa, para hacer una macedonia de fruta. Su compra: un par de dátiles, una mazorca, dos mangos y unos cuantos plátanos, el precio, ni más ni menos que 72 euros. Y su reacción: muchas risas y un vídeo colgado en las redes sociales.

El popular recinto, antes, era uno de los mercados más importantes de la isla, donde locales iban a comprar todo tipo de productos, hoy en día se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas. Lleno de flores, frutas tropicales y verduras, es la perfecta trampa para turistas. Las visitantes españolas, al salir del lugar, alucinando, se grabaron repasando el ticket, "queríamos hacer una macedonia", comenta la protagonista, tras pagar casi 100 euros en no más de una docena de frutas, eso sí, comprando varias "clases de plátanos", según comenta otra de las protagonistas, que ya sospechaba lo que iba a pasar, lo que ya fue, según ella "el remate".

La gran afluencia de turistas encarece los servicios

Como pasa en las zonas más visitadas de Europa, las zonas más transitadas suelen aprovecharse de la multitud de viajantes de otros países para inflar los precios de sus productos. Y de la misma forma pasa, en este caso, con el mítico mercado. El principal motivo de su atractivo turístico: su belleza arquitectónica, combinación de Art déco y Modernismo y los característicos azulejos de cerámica Batisttini de la entrada, que hace que sea uno de los edificios más visitados de Madeira y también su situación geográfica, justo a las puertas del casco antiguo de Funchal, capital de la isla, a unos pocos metros de la Catedral.

La moraleja podría ser, en este caso: se mira, pero no se toca. Más vale disfrutar del entorno y sacar un par de fotografías y luego comprar las frutas en otra parte, para no llevarse el susto final. Eso sí, admirable su forma de tomárselo, con mucho humor, sin duda una anécdota que no olvidarán.