La unión de vino y humor vuelve el 24 de octubre con la segunda edición de 'Raïm de Riure'

‘Raïm de Riure’ regresa este mes de octubre con una nueva propuesta que combina vino, gastronomía local y humor. La cita será el viernes 24 de octubre, a las 20 horas, en Casa Esment (Palma), y contará con la dirección del sumiller Josep Avellà, fundador de Solodevino, y la actuación del humorista Juma Fernández.

La actividad, organizada por Vi de la Terra Mallorca, propone una cata de cinco vinos maridados con cinco tapas elaboradas con productos locales. Entre las combinaciones, destaca la Malvasía de Bodega Vi Rei con pa amb oli de queso mahonés, el Margalida Llompart de Macià Batle con champiñones al ajillo, el Bob Rosado de Gallinas & Focas con cocarrois de verdura, el Estiu de Son Puig con sepia con patatas y el Camins Callet de Son Antem con carn d’olla en salsa con tumbet.

Cada propuesta culinaria está inspirada en la cocina tradicional mallorquina, con la intención de resaltar los matices de los vinos de Vi de la Terra Mallorca, en una experiencia que busca poner en valor la producción vitivinícola local.

El toque de humor llegará de la mano de Juma Fernández, conocido por sus monólogos en escenarios de toda España, así como por sus apariciones en espacios como el Teatro Principal, Trui Teatre o el programa Got Talent.

Las entradas, con un precio de 45 euros, incluyen la cata, las tapas y el espectáculo. Están disponibles en la plataforma Ticket Ib ( ticketib.com ). Las plazas son limitadas a 60 personas.

Buena acogida en septiembre

Durante su primer paso por Casa Esment, 'Raïm de Riure' se presentó en septiembre como una iniciativa que unió en un mismo espacio vinos de la tierra, gastronomía local y entretenimiento cultural. Se puso el foco en ofrecer una experiencia sensorial y social al público asistente.

Ese primer evento consolidó el formato como una propuesta híbrida: por un lado, una cata con explicaciones y degustaciones guiadas, y por otro, un componente artístico que añadía una dimensión lúdica al encuentro.

El éxito de convocatoria y la buena valoración de los asistentes motivaron la edición de octubre, que pretende ampliar la experiencia manteniendo su espíritu de cercanía y disfrute del patrimonio vitivinícola local.