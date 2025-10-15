La Nit del Vi a Inca celebra este sábado su novena edición con cerca de un centenar de vinos y un fin solidario

El Cuartel General Luque de Inca acogerá este sábado, 18 de octubre, la novena edición de La Nit del Vi a Inca, un evento enmarcado en la Primera de las Ferias del municipio que reunirá a más de un millar de asistentes para disfrutar de vino, gastronomía y música en directo con un marcado carácter solidario.

Organizado por Activa’t Inca Associació Empresarial y el Ayuntamiento de Inca, el encuentro destinará los beneficios al proyecto “Activa’t Inca amb la infància”, que busca humanizar la planta materno-infantil del Hospital Comarcal de Inca. Además, la Zona Gastro Benéfica estará dedicada íntegramente a la entidad social Mater, que gestionará el espacio con fines solidarios.

La Nit del Vi ofrecerá casi un centenar de referencias de vino elaboradas por 17 pequeñas bodegas mallorquinas, entre ellas Bodega Nacra, Can Gelat, Castell Miquel, Jaume de Puntiró, Es Fangar, Ca’n Majoral y 7103 Petit Celler. Además, contará con música en directo, food trucks y diferentes propuestas gastronómicas locales.

“Más de 600 personas ya han adquirido entradas anticipadas y esperamos un lleno absoluto con más de 1.000 asistentes”, señala Mar Nicolau, presidenta de Activa’t Inca, quien destaca la importancia de “dar visibilidad al esfuerzo y la pasión que hay detrás de cada botella”.

Por su parte, el alcalde Virgilio Moreno subraya que “La Nit del Vi es mucho más que una muestra enológica; es un punto de encuentro entre personas, tradiciones y solidaridad y una forma de poner en valor aquello que es nuestro”.

Entradas y acceso al evento

Las entradas incluyen el acceso al recinto, diez catas de vino, un vale de descuento de cinco euros para la compra de botellas dentro del evento, una copa conmemorativa y el programa de actividades.

La entrada anticipada puede adquirirse hasta el viernes, 17 de octubre, a través de ticketib.com por 18 euros más gastos de gestión. El mismo día del evento se mantendrán disponibles en línea hasta las 17.00 horas o en taquilla, por 20 euros.

El acceso está reservado a mayores de 18 años, aunque se permitirá la entrada de menores acompañados de un adulto responsable, que deberá firmar una autorización.