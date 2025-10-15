FAN Mallorca Shopping acoge un taller gratuito con claves para introducirse en el mercado laboral

FAN Mallorca Shopping acogerá el próximo 23 de octubre un taller gratuito con claves para todas aquellas personas que desean introducirse en el mercado laboral. La sesión, organizada junto a Adecco, tendrá lugar de 11:00 a 12:30 horas en las salas de Cines Artesiete FAN.

Adecco, la división del Grupo Adecco especializada en flexibilidad y productividad, desarrolla estas sesiones con el objetivo de mejorar el grado de inserción laboral de los asistentes y ofrecer asesoramiento profesional a la hora de buscar empleo.

Durante el taller, los participantes aprenderán cómo afrontar una entrevista con éxito, redactar un currículum eficaz y construir su marca personal, entre otros temas de interés.

Las inscripciones ya están disponibles a través de la página web de Adecco, así como desde la web de FAN Mallorca Shopping.

Además, la charla podrá seguirse tanto de forma presencial como online, a través de la plataforma de Adecco, que retransmitirá el evento en streaming de manera completamente gratuita.