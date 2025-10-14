Rafa Nadal comparte la primera foto con sus dos hijos en una reunión familiar en Mallorca
Es la primera vez que el tenista muestra a su segundo hijo, nacido en agosto de este año
Rafa Nadal ha compartido por primera vez una fotografía de su hijo recién nacido junto al resto de la familia. El pequeño, que decidieron ponerle el nombre de Miquel, igual que el difunto padre de Mery Perelló, nació el pasado mes de agosto.
Se trata del segundo hijo de la pareja, ya que se conviertieron en padres por primera vez en octubre de 2022, al nacer el pequeño Rafa.
La familia reunida
En esta ocasión, el extenista mallorquín ha compartido una imagen rodeado de toda su familia. Entre ellos se puede ver no solo a su mujer y sus dos hijos, sino también a la hermana de deportista, Maribel Nadal, así como su dos tíos, Toni Nadal, su exentrenador, y Miquel Àngel Nadal, exfutbolista del Mallorca y del FC Barcelona, entre otros miembros de la familia Nadal.
El manacorí ha compartido en la publicación de Instagram la ubicación donde se tomó la fotografía, Cala Bona, la localidad costera de Mallorca que, aun perteneciendo al núcleo de Son Servera, queda cerca de Manacor, municipio de origen del 22 veces ganador de títulos Grand Slam.
Una familia muy unida
A lo largo de sus años de carrera, el tenista de Manacor siempre ha contado con el apoyo de su familia. No solo de Toni Nadal, que fue su entrenador de tenis hasta 2017, sino también del resto de integrantes del núcleo familiar más cercano: Su esposa Mery, su hermana Maribel y sus padres Sebastià y Ana Maria, que vivieron todos los éxitos de Rafa desde las gradas. Ahora, el manacorí tiene dos fans más: sus dos hijos, Rafael y Miquel.
