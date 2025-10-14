Pedro Sánchez interviene este martes en la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este martes, 14 de octubre, en la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que se celebra en la Térmica Cultural de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) ubicada en Ponferrada (León).

El jefe del Ejecutivo intervendrá en el plenario y estará acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen Muñoz, y por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

La Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática ha comenzado este lunes y ha contado con la presencia de cuatro ministros, la propia vicepresidenta tercera la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y los titulares de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que han intervenido en la inauguración, de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que ha acudido a un Ágora.

Sara Aagesen concluyó la primera jornada con la afirmación de que el diálogo y la cooperación son la forma de encontrar soluciones "duraderas" ante el cambio climático, "el gran reto de este siglo". A esta conclusión ha sumado otras dos "grandes certezas": que la sociedad española tiene conocimiento, experiencia y voluntad de actuar y que el Pacto de Estado será un instrumento "práctico necesario" para fortalecer la "capacidad colectiva" del país frente a la emergencia climática.