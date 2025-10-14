El mallorquín Carlos de los Reyes, tercer expulsado de OT 2025

La gala 4 de Operación Triunfo 2025, emitida este lunes, despidió al mallorquín Carlos de los Reyes, que se convirtió en el tercer expulsado de la edición.

Su interpretación de la icónica canción 'Que Te quería' de La quinta estación no fue suficiente para convencer a un público dividido, que al final decidió salvar a Laura Muñoz, la otra concursante nominada con quien Carlos competía y, casualmente, uno de sus mejores apoyos dentro de la Academia.

El cantante mallorquín deja a su paso cuatro actuaciones ejemplares:

En la gala 0 convenció al jurado con su delicada interpretación de "Volar".

En la gala 1 cantó "La Danza de las Libélulas" junto a Lucía Casani.

En la gala 2 el reto fue aún mayor, uniendo canto y baile para desarrollar "Bye bye bye" del grupo británico NSYNC.

Durante la Gala 3, él y Laura terminaron nominados tras interpretar la canción "Noche en vela".

Finalmente, durante la noche de este lunes, Carlos se despidió definitivamente del escenario de Operación Triunfo.