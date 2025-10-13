Licors Moyà, Premio Metrae 2025 al Mejor Proyecto de Sostenibilidad Individual

Licors Moyà 1890, empresa presente en el Mercado del Olivar de Palma, ha sido distinguida con el Premio Metrae 2025 al Mejor Proyecto de Sostenibilidad Individual por su iniciativa de economía circular y reciclaje de envases.

El galardón, concedido por la Confederación de Mercados Tradicionales de Abastos de España (Metrae), se entregará durante el V Encuentro Nacional de Mercados Tradicionales, que tendrá lugar en Valencia los días 26 y 27 de octubre, con la participación de representantes de más de 150 mercados de toda España, junto a responsables institucionales, asociaciones de comerciantes y expertos en sostenibilidad y gestión.

El presidente de Metrae, Asier Beato Iglesias, ha destacado que "el caso de Licors Moyà demuestra que la tradición artesanal y la sostenibilidad pueden convivir con éxito en los mercados" y ha subrayado la capacidad de las pequeñas empresas "para innovar desde el respeto a la identidad local".

El jurado ha valorado especialmente el rediseño de envases, la reutilización del vidrio y la reducción de residuos mediante la colaboración con la artesanía local.

Según Metrae, esta iniciativa aborda distintos ámbitos que van desde la reformulación del producto, con la eliminación de colorantes artificiales y el uso de botánicos locales, hasta el rediseño de envases con materiales más sostenibles.

Los premios Metrae reconocen cada año las iniciativas más destacadas en innovación, sostenibilidad, comunicación y gestión dentro del comercio tradicional de abastos.

La confederación Metrae agrupa a asociaciones de comerciantes y entidades gestoras de mercados municipales de todo el país, y centra su labor en impulsar la modernización, sostenibilidad y cooperación dentro del comercio de proximidad.