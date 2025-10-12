Xtrem Smash Burger, la emergente hamburguesería que 'noqueó' al Mallorca Burger Fest

Cuando en el escenario de Son Fusteret se escuchó el nombre de Xtrem Smash Burger como ganadora del Mallorca Burger Fest 2025, el público ya lo sabía antes que ellos. Elisa Pereira, dueña de la hamburguesería, grababa con el móvil mientras su marido y también dueño Javi Moya seguía atendiendo a los últimos clientes.

Abraham Bohorquez, el creador de la hamburguesa vencedora, estaba de espaldas a la pantalla. "El chico del escenario pidió la tarjeta del primer premio y, cuando empezamos a leer, el público empezó a gritar. Yo dejé de grabar, me emocioné y no pude seguir", recuerda Elisa.

La emoción fue el broche de oro a un fin de semana de locura. Más de 50.000 personas pasaron por el recinto durante los cuatro días del festival, que reunió a una veintena de food trucks y a los mejores proyectos de hamburguesas gourmet de la isla. Entre colas interminables y el aroma a carne a la plancha, Xtrem Smash Burger, con apenas unos meses de vida, logró conquistar tanto al público como al jurado con una propuesta que hizo honor a su nombre: La Nokeadora.

Una hamburguesa con alma de ring

La Nokeadora nació como una apuesta valiente. “Queríamos ir a pelear, a luchar por ganar”, explica Abraham, el responsable de la receta. El nombre y el concepto surgieron de una colaboración con el luchador mallorquín Luis Reboredo, que aportó al proyecto esa mentalidad competitiva de subirse al ring para darlo todo.

Los dueños de Xtrem Smash Burger, Elisa Pereira y Javier Moya, y el creador de 'La Nokeadora, Abraham Bohorquez. / Guillem Bosch

La hamburguesa combina 180 gramos de vaca madurada smasheada, queso cheddar americano, salsa Honey Ranch, mermelada de papada ibérica y una sorprendente tierra de cacahuetes con lluvia de torreznos, todo dentro de un pan potato roll artesanal. “Es una hamburguesa pensada para dejarte sin palabras en el primer bocado”, explican.

El resultado fue tan contundente como equilibrado. “La gente se quería volver a poner en la cola para repetir. Nos decían: 'Me da igual esperar una hora y media, la quiero otra vez'”, cuenta Elisa. “Ahí empezamos a pensar que quizá teníamos posibilidades de ganar”, añade.

De una idea entre amigos a una familia gastronómica

Xtrem Smash Burger nació en febrero de 2025 de la mano de Elisa, Abraham y Javi, tres amigos que soñaban con crear una marca de burgers “con alma, calle y fuerza”. Apenas un mes después, su proyecto se hizo realidad dentro del restaurante Hangar Savannah (Inca), donde lanzaron el concepto Buffet Xtrem Smash: una experiencia basada en la calidad, el sabor y la pasión.

El equipo de Xtrem Smash Burger. / Guillem Bosch

“En solo seis meses pasamos de tener una idea a ganar un festival. Todo ha sido muy rápido”, reconoce Elisa. El salto al Mallorca Burger Fest llegó casi por impulso. “Nos tiramos a la piscina sin saber si había agua. Compramos la food truck y en 20 días lo preparamos todo: ingeniería, sanidad, permisos… Fue una locura, pero lo conseguimos”, destaca Javi Moya.

El esfuerzo del equipo se tradujo en largas jornadas y muchas dosis de nervios, pero también en satisfacción. “Fue increíble ver esas colas y a la gente disfrutando tanto. Ese premio no es solo nuestro, es de todos los que vinieron y creyeron en nosotros”, subraya Elisa.

El fenómeno 'smash': sabor y cultura urbana

Xtrem forma parte de una nueva generación de hamburgueserías que están redefiniendo la escena gastronómica de la isla. El estilo smash, importado de Estados Unidos, ha ganado terreno en los últimos años por su técnica de cocción: aplastar la carne sobre la plancha para potenciar el sabor y crear una textura crujiente inconfundible.

“La hamburguesa siempre ha estado de moda”, apunta Abraham, “pero ahora, con los concursos y el auge de las smash, ha vuelto con más fuerza que nunca". "Es un referente de la gastronomía en cualquier lugar”, añade.

Aunque nació para el concurso, La Nokeadora ya forma parte de la carta de Xtrem Smash Burger en Inca. “Mucha gente no pudo probarla en el festival porque había colas de hasta dos mil personas”, cuenta Elisa. “Por eso les dijimos que vinieran al local, que aquí la tenemos fija”.

El éxito del Mallorca Burger Fest no ha cambiado la filosofía del equipo: seguir trabajando con constancia, humildad y corazón. “Esto es solo el principio”, aseguran. Y si algo ha demostrado Xtrem Smash Burger, es que los sueños, cuando se cocinan con pasión, saben a victoria.