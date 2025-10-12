¡Vacúnate!

Llegó el otoño y con él esa sensación de que tu cuerpo ya no es lo que era. ¿Recuerdas cuando podías salir con el pelo mojado, dormir destapado y beberte un granizado en plena calle sin consecuencias? Pues olvídalo. Esos tiempos quedaron atrás, amigos míos.

Ahora basta que baje un grado la temperatura para que tu garganta empiece a protestar. Te pones el pijama de invierno, te arropas con tres mantas y aún así sientes que has pasado la noche en el Ártico. Tu cuerpo se ha vuelto más sensible que un termómetro de mercurio y no solo son las hormonas (en el caso de las féminas), es la edad.

Y entonces llega él, el gran protagonista de la temporada, nada más y nada menos que ese estornudo apocalíptico que retumba en toda la casa y que anuncia la época otoñal. Ya sabes lo que viene después... farmacia portátil en la mesilla de noche, el paracetamol como compañero inseparable y tu vida medida en intervalos de ocho horas entre pastilla y pastilla.

Pero este año puedes cambiar el guion. La campaña de vacunación ya está en marcha y es tu mejor arma contra los achaques otoñales. Así que antes de rendirte al ritual del analgésico, pide tu cita. Y mientras tanto, no te pierdas nuestra crónica semanal.

Excelencia empresarial

La finca Son Mir se vistió de gala para acoger los Premios Empresa del Año Banco Sabadell, una cita que ya se ha ganado un hueco especial en el calendario económico de las islas. Doscientos invitados se reunieron para reconocer el trabajo de quienes mueven la economía balear, en esta segunda edición impulsada por Banco Sabadell, Prensa Ibérica y Diario de Mallorca.

La periodista Silvia Tomás condujo una velada que dio inicio con un emotivo mensaje de solidaridad hacia Ibiza y Formentera tras las recientes inundaciones. Sergi Guillot y Fernando Canós dieron la bienvenida destacando el valor del tejido empresarial de la isla.

Las ocho categorías premiaron desde la sostenibilidad de Adalmo hasta la innovación de Searebbel, pasando por la proyección internacional de Huguet Mallorca y la trayectoria de Angel24. Grupo Rotger y Esment también recibieron un reconocimiento.

Los grandes protagonistas de la noche fueron Jaume Bibiloni, galardonado como Empresario del Año, y Astilleros Mallorca, que se alzó con el premio Empresa del Año. La velada cerró con música de cine y un cóctel donde premiados e invitados compartieron celebración y proyectos de futuro.

Un coronel que abrió puertas

El coronel Alberto Sevilla se despidió recientemente de su cargo al frente de la base militar del puerto de Pollença dejando tras de sí un mandato significativo marcado por una notable apertura de las instalaciones al público y a la sociedad civil. Su gestión se caracterizó por estrechar los lazos entre la Base y la comunidad balear, superando los límites tradicionales de la actividad militar.

Durante los últimos años, bajo el mando del coronel Sevilla, la base aérea se transformó en un punto de encuentro y colaboración. Esta nueva etapa se evidenció a través de la organización de diversos eventos destinados a acercar la actividad militar y la historia del recinto a la ciudadanía.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentran las siguientes: Exposiciones Estáticas: Se organizaron muestras de hidroaviones, coches y motos clásicos, y exposiciones de fotografías y maquetas. Actos Cívicos: Un hito importante fue la organización de una jura de bandera para civiles, un acto solemne que permitió a la ciudadanía expresar su compromiso con el país. El legado del coronel Sevilla también se extiende a la promoción del deporte y a la colaboración con entidades científicas y ambientales, demostrando un compromiso activo con el entorno natural de la isla.

Eventos Deportivos: La base se convirtió en escenario de pruebas deportivas de relevancia, como el swimrun o el kill the hill. Colaboraciones Científicas y Ambientales: Se establecieron alianzas clave para la protección medioambiental balear, incluyendo colaboraciones con el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) para proyectos relacionados con la conservación de la posidonia y con el Palma Aquarium para la reintroducción del caballito de mar.

La gestión del coronel Alberto Sevilla en la Base de Pollença será recordada por esta activa política de puertas abiertas, que integró la institución militar en la vida social, deportiva y científica de la isla, reforzando su valor como patrimonio de toda la sociedad.

Arte que emerge del Mediterráneo

La Gallery Room Torre Mariona inauguró Del fondo marino a la superficie, una exposición que ha captado la atención del público palmesano. Más de cien personas acudieron a la apertura de esta muestra comisariada por la crítica de arte Marisol Salanova.

Las artistas Cristina Bosó y Lucie Balaguer comparten espacio para reflexionar, cada una con su propio lenguaje creativo, sobre la fragilidad de nuestro paisaje mediterráneo y la urgencia de protegerlo. Sus obras invitan a mirar el mar desde otra perspectiva, recordándonos que la belleza de estas aguas también necesita cuidado y conciencia.

La exposición ha despertado un genuino interés entre los amantes del arte y la naturaleza, quienes podrán disfrutarla en Palma hasta el próximo 26 de octubre. Una cita imprescindible para quienes valoran el Mediterráneo.

Sabores de México

La capital balear acogió recientemente la presentación del Tequila Don Ramón, la marca que pertenece al cantante mexicano Luis Miguel. El escenario elegido no pudo ser más acertado, el Gastrobar by Angélica Pastrana, donde el reconocido chef mexicano Beza y la chef Betzy Alvizo cautivaron a los asistentes.

La velada se convirtió en un viaje sensorial a través de una fusión colombo-mexicana que maridó a la perfección con el tequila originario de Jalisco. Cada plato era un homenaje a ambos países, mientras Betzy Alvizo enseñaba a los presentes el arte ancestral de degustar esta bebida, que se paladea con el alma para captar todo su aroma y sabor.

Las más de treinta personas que disfrutaron del encuentro guardarán el recuerdo de una experiencia única y de la cocina apasionada de Angélica Pastrana.

Procesos creativos

La Residencia, A Belmond Hotel, acogió la inauguración de Procesos vitales, una exposición colectiva que reúne las obras de Kathia Lagacé-Nadon y Moisés Yagües bajo el sello de Gallery RED.

La artista canadiense Lagacé-Nadon presentó su reflexión sobre la impermanencia a través de ciclos de construcción y deconstrucción, explorando lo efímero y lo vital con un toque de humor. Por su parte, el artista murciano autodidacta Moisés Yagües transformó el encuentro en un diálogo con los grandes maestros, donde sus series Los ayudantes e In Progress celebran el camino creativo por encima del resultado.

Ambos artistas comparten una visión del arte como proceso vivo y transformador, donde la incertidumbre se convierte en belleza. La velada congregó a numerosos amantes del arte contemporáneo que disfrutaron de esta propuesta refrescante, confirmando una vez más a Gallery RED como referente cultural en Mallorca.

El Viaje a los 90

La fiesta Cats Revival organizada por Puerto Portals se ha consolidado como la cita nostálgica por excelencia para despedir el verano en Mallorca. Este evento rinde homenaje a la mítica discoteca Cats, un verdadero icono de la vida nocturna de la isla durante la década de los 90.

Cada año, el bulevar de Puerto Portals se transforma por una noche para recrear la atmósfera de la legendaria sala, atrayendo a cerca de un millar de personas dispuestas a revivir su juventud. Los asistentes, muchos de ellos vestidos con looks noventeros, disfrutaron de la música que marcó una época, a menudo de la mano del DJ residente original de Cats, Xavi Fuster, quien pinchó himnos pop-rock y la música dance de aquellos años.

Cats fue más que una discoteca, fue un punto de encuentro para la sociedad mallorquina, incluyendo celebridades, futbolistas y miembros de la realeza y aristocracia europea. La fiesta revival no solo celebró la música, sino también el ambiente, la estética y, sobre todo, el espíritu de reencuentro que evocó esa época dorada, haciendo de esta velada un túnel del tiempo lleno de ritmo y diversión.