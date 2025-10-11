¿Quién es Fede Dorcaz, el cantante mallorquín asesinado en México?

Federico Dorcazberro, más conocido como Fede Dorcaz, comenzaba a disfrutar de una merecida fama tras hacerse hueco en el panorama artístico latinoamericano, cuando dos motoristas acabaron con su vida de varios disparos en plena calle de Ciudad de México.

Nacido en Mar del Plata en 1996, se trasladó a Palma apenas con trece años recién cumplidos para buscar, junto a sus padres, un futuro mejor. En la isla, despuntó como futbolista, un deporte que le fascinaba desde pequeño. “El mundo del fútbol me fascinaba. Y tuve oportunidades increíbles que me hicieron muy feliz desde mi adolescencia”, explicaba en su página web.

Sin embargo, cuando parecía que su futuro pasaba por un campo de fútbol, un viaje en familia por Barcelona lo cambió todo. “ Una agencia de modelos me descubrió cuando tenía 18 años años, mientras paseaba por la calle”, explicó recientemente en una entrevista concedida la revista ‘Fama’, “y un me más tarde ya estaba trabajando para Armani”.

Efectivamente, su carrera como modelo fue fulgurante: consiguió importantes contratos que lo llevaron a trabajar en distintos países, incluyendo España, Italia y Estados Unidos.

Carrera como cantante

Pero su verdadera pasión era en la música. “Casi al mismo tiempo que empecé a trabajar como modelo, empecé a sentir un gran gusto por la música. Cantaba en los camerinos antes de salir a la pasarela y era muy feliz cuando mis compañeros de trabajo me pedían que cantara en reuniones y fiestas”. Y decidió probar suerte en Los Ángeles, allí compuso sus propias canciones con un estilo muy personal que le sirvió para abrirse camino como cantante independiente, con temas como Loser y Demasiado tarde.

Tiempo después se estableció en México, un país que le ofrecía un montón de oportunidades que le servirían para consolidarse como figura pública. En este país conoció a la cantante e influencer Mariana Ávila, con quien mantenía una relación desde pricipios de 2024.

Precisamente, Fede y Mariana estaban a punto de trabajar juntos en un programa de la televisión mexicana.

Vínculo con Mallorca

A pesar de que su vida estaba en América, Fede Dorcaz siempre mantuvo un vínculo muy fuerte con Mallorca, donde reside aún parte de su familia. Siempre que podía, el joven artista regresaba a la isla para recorrer aquellos lugares en los que transcurrió su adolescencia.

El pasado 9 de octubre de 2025, Fede Dorcaz fue asesinado a tiros en Ciudad de México, mientras circulaba por una de las arterias viarias más importantes de la ciudad.