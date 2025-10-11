El Cappuccino abrirá en el emblemático Café Gijón de Madrid
El grupo de cafeterías del mallorquín Juan Picornell adquiere el mítico establecimiento y mantendrá la esencia
Europa Press
Grupo Cappuccino ha adquirido el histórico Café Gijón, ubicado en el Paseo de Recoletos y uno de los símbolos de la vida cultural de Madrid, y que prevén reabrir en enero.
La operación impulsada por el empresario mallorquín Juan Picornell, con el asesoramiento de la consultora inmobiliaria Busquets Gálvez, pone fin a la etapa de la familia Escamilla como propietaria y abre un nuevo capítulo para uno de los locales más emblemáticos de la capital.
Fundado en 1888, el Café Gijón es más que un establecimiento de hostelería, ya que constituye un referente cultural y parte esencial del alma de Madrid.
Grandes escritores
Por sus mesas han pasado generaciones de escritores y fue escenario de las célebres tertulias literarias de autores como Ramón María del Valle-Inclán, Pío Baroja, Camilo José Cela o Gerardo Diego, entre muchos otros.
Ahora el Café Gijón, uno de los restaurantes centenarios de la capital española, encara una nueva etapa de la mano del Grupo Cappuccino, que gestiona los Cappuccino Grand Café en zonas exclusivas de Madrid, Valencia, Sevilla, Marbella, Mallorca, Eivissa y Suiza (Gstaad), además de otros espacios como Tahini Sushi Bar o Lobster Club, en Puerto Portals.
De esta forma, la firma prevé poder reabrir el Café Gijón en enero, manteniendo su identidad y carácter histórico. "El Café de Gijón conservará la esencia que le ha acompañado a lo largo de su historia. Mostramos nuestra satisfacción por la operación llevada a cabo y la ilusión en el proyecto", han señalado desde el grupo de restauración.
