Lío dice adiós al verano con cabaret y glamour

El glamour, la buena gastronomía, un espectáculo de cinco estrellas y un fin de fiesta con los mejores DJs. Lío Mallorca reúne en su propuesta algo difícil de igualar y es por esto que la sala dijo adiós a su temporada de cabaret con todas las entradas vendidas y un público entregado.

El pasado 4 de octubre fue una velada especial en Lío Mallorca. Su mítico ascensor exterior, un mirador inigualable sobre la bahía de Palma, condujo hasta la sala a las últimas personas que iban a disfrutar de Back to the future el espectáculo que ha estado en cartel esta temporada.

El closing confirmó una vez más por qué Lío ya forma parte destacada de la noche palmesana. Merece la pena vivir esta experiencia del lujo entendido como la calidad de un servicio cuidado, atento y discretamente presente. Un menú que firma el chef mallorquín con estrella Michelin Andreu Genestra; y un show en el que cantantes, bailarines y acróbatas superan todas la expectativas . Su actuación, impecable, rozó la perfección en algunos momentos destacados.

Lío Mallorca vendió todas las entradas para la última función del espectáculo Back to the future / .

La impresionante vista nocturna del puerto con la Catedral iluminada al fondo enmarcó una velada irrepetible. Back to the Future es un homenaje a la música, un recorrido por su historia poniendo el acento en intérpretes y canciones del imaginario colectivo. Por ello, no fue extraño que a cada nuevo compás hubiera aplausos, coros y bailes improvisados entre el público. Y es que a esencia Lío, también es la del a diversión y la espontaneidad.

El espectáculo arrancó con la recreación de la icónica escena inicial de 2001 Una odissea en el espacio y las notas de Amanecer de Así habló Zaratrusta, retronando en la sala. A partir de ese momento, homenajes y referencias a artistas que han marcado a distintas generaciones, de Elvis a Michael Jackson, de Marilyn a Madonna. Los ritmos adolescentes de Britney Spears y Backstreet Boys, himnos como Creep de Radiohead o hits que desataron las ganas de bailar como Freed from Desire de Gala. El show fue un continuo que enlazaba coreografías y canciones donde también hubo lugar para Oasis, Katy Perry, Lady Gaga, Rihanna, Maria Carey o Gloria Stefan. El espectáculo estuvo salpicado de pequeños momentos de humor e impregnado de la constante complicidad entre los artistas y el público con el que se ensayó una pequeña coreografía que se fue repitiendo a lo largo de la noche.

El público de Lío Mallorca vibró con un espectáculo hizo un repaso por los mejores momentos de la historia de la música. / .

Un menú de auténtico lujo con platos como el sorprendente tartar de tomate, la elegante selección de sashimi o un sutil bacalao con miso rojo y yuca frita; dieron paso all cierre dulce en el que relució el espectacular lingote de chocolate crujiente con caramelo salado y la refrescante fruta al champagne. Para entonar el hasta siempre, fuegos artificiales, brillo, color y emoción de los artistas y de todo el equipo de Lío Mallorca. Y aunque el show dijo adiós, la fiesta continúa en Lío hasta el 31 de octubre última velada de la temporada, que hará vibrar Palma con su fiesta de Halloween