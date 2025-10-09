El resort mallorquín Cap Vermell Grand Hotel revalida su Llave Michelin por segundo año consecutivo

Cap Vermell Grand Hotel, situado en Canyamel, ha sido distinguido por segundo año consecutivo con una Llave Michelin, reconocimiento que la prestigiosa guía otorga a los hoteles más destacados del mundo por la calidad y singularidad de sus experiencias.

La entrega del galardón tuvo lugar este miércoles, 8 de octubre, por la noche en una gala celebrada en el Museo Pavillon de Marsan de París, frente al Louvre, con la presencia de más de 300 hoteleros internacionales.

El premio fue recogido por el CEO del grupo, Toni Mir, quien destacó que recibir de nuevo la Llave Michelin no es solo un reconocimiento al hotel, sino al "trabajo de todo un equipo comprometido con ofrecer experiencias memorables y únicas”.

Además, añadió que esta distinción representa “una visión del lujo contemporáneo donde el gran protagonista es una hospitalidad auténtica, cercana y capaz de emocionar a cada huésped desde los detalles más genuinos”.

La Llave Michelin, un premio al lujo y la gastronomía

La Llave Michelin, equivalente a las célebres estrellas gastronómicas de la guía, distingue a los alojamientos que destacan por su carácter, excelencia arquitectónica, servicio y conexión con su entorno. En el caso de Cap Vermell Grand Hotel, estos valores se reflejan en su apuesta por el lujo relajado, la integración del diseño con la naturaleza y una propuesta gastronómica de primer nivel, liderada por el chef Álvaro Salazar y su restaurante VORO, que cuenta con dos estrellas Michelin y dos soles Repsol.

El resort, ubicado en el municipio de Capdepera, ha convertido la hospitalidad mediterránea en su sello de identidad. Además de VORO, el complejo ofrece una variada oferta gastronómica que incluye Balearic Restaurant, Tapas Bar, Ses Oliveres y Hedonist Club, todos bajo la dirección culinaria de Blai Valbona, chef ejecutivo del hotel.

Con esta renovación, Cap Vermell Grand Hotel se consolida entre los mejores hoteles de España y reafirma su compromiso con un modelo de lujo basado en la autenticidad, la sostenibilidad y la excelencia. Un reconocimiento que sitúa al resort mallorquín como referente internacional de la hospitalidad contemporánea en el corazón de Mallorca.