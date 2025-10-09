Mabel Mas, nueva directora general de EL PERIÓDICO / .

Prensa Ibérica ha nombrado directora general de EL PERIÓDICO a Mabel Mas con el objetivo de continuar el proceso de relanzamiento y transformación digital que se inició en junio del 2019 con la adquisición del Grupo Zeta. Mas se incorpora al equipo de Félix Noguera, director general de Prensa Ibérica en Catalunya y Baleares con responsabilidad directa en los medios del grupo en esta zona: El PERIÓDICO, Sport, Diari de Girona, Diario de Mallorca, Regió 7, Diario de Ibiza y Empordà.

Mas se incorporará a sus nuevas responsabilidades a principios de noviembre, tras cerrar su etapa en el grupo Time Out, donde ha sido la directora general en España y Francia desde el año 2022. Anteriormente, había ocupado la dirección ejecutiva de márketing y ventas entre 2017 y 2022, después de haber sido directora de negocio en Time Out Barcelona desde el 2013. En 2010 formó parte del equipo fundacional del diario ARA, donde fue responsable de márketing.

Mabel Mas es licenciada en Comunicación por la UAB, ha sido profesora de la Universitat Ramon Llull, tesorera del Col·legi de Màrqueting i la Comunicació y es miembro activo de la asociación Ejecon. Mas está especializada en impulsar el crecimiento sostenible de las empresas de medios de comunicación y se define como “una directiva creativa y operativa orientada a resultados a partir de combinar el análisis de datos, el seguimiento estratégico de resultados y un pensamiento innovador”.

Con la incorporación de Mabel Mas, Prensa Ibérica refuerza su apuesta por EL PERIÓDICO, que en los últimos años ha consolidado su audiencia digital situándose en el TOP 3 de los medios informativos en Catalunya, consolidando sus productos multimedia para suscriptores y obteniendo diversos reconocimientos del European Newspaper Awards, además de recibir el sello de calidad de The Trust Project. Se trata de un paso más para adaptarse al contexto actual sin perder las esencias que han marcado su personalidad desde hace 47 años.