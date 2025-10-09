El chef mallorquín Marc Marsol, de Fusion 19, hará un menú a cuatro manos en Aquiara
Menorca acoge este viernes su colaboración con José María Borrás, que ha sido galardonado como Best Young Chef España 2025
El chef mallorquín Marc Marsol, de Fusion 19 (una estrella Michelin y un Sol Repsol), protagonizará un menú a cuatro manos con el menorquín José María Borrás, galardonado este año como Best Young Chef España.
El joven talento balear se une este viernes, 10 de octubre, en el restaurante Aquiara para compartir creatividad, raíces y visión contemporánea. La nueva generación está redefiniendo la gastronomía de las islas mediterráneas, tal como comprobarán los asistentes en el menú degustación.
Menú degustación
• Un prólogo de quesos de Mahón afinados que marcan carácter;
• El l frescor limpio de un tartar de cangrejo y melón junto a la tartaleta de cangrejo azul;
• El huerto en precisión —calabaza asada, cherry relleno, berenjena—;
• Un guiño de técnica bien entendida con cigala, chawan mushi y wasabi;
• El mar en estado brasa con dentón + fideuà de salicornia;
• Un cruce hedonista, cochinillo + langosta; y profundidad de otoño con pato madurado a la brasa, clafoutis de higo y ravioli de foie.
• En el cierre, postres que miran al paisaje —helado de pino; algarroba, trigo y leche— y petits fours con guiños botánicos.
El restaurante Aquiara, ubicado en Morvedra Nou, será el escenario de una cita para memorizar en el paladar: un cuatro manos con dos de las miradas más interesantes del momento y maridada con Estrella Damm.
