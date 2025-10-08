Sanidad
Clínica Corachan, galardonada en los Premios BSH por su excelencia en el área materno-infantil
Con más de 100 años de historia, Clínica Corachan se mantiene como uno de los referentes hospitalarios privados de Barcelona y de España
R.C.
Clínica Corachan ha sido distinguida en la 7.ª edición de los Premios BSH – Best Spanish Hospitals Awards®, obteniendo el galardón a la Mejor Área Materno-Infantil y quedando finalista en la categoría de Proceso Quirúrgico. Este reconocimiento acredita la excelencia de sus resultados clínicos en comparación con otros centros hospitalarios de referencia a nivel nacional.
En el área materno-infantil, Corachan ha destacado por su modelo integral de atención al embarazo, parto y neonatología, que combina innovación tecnológica con una atención personalizada. Entre sus servicios se incluyen salas de parto de última generación, UCI neonatal y un equipo multidisciplinar especializado en la atención a madres y recién nacidos.
Como finalista en el área de proceso quirúrgico, el hospital ha sido reconocido por la calidad y seguridad de sus intervenciones, sustentadas en un bloque quirúrgico moderno con quirófanos integrados, cirugía robótica Da Vinci y una unidad de críticos de alta capacidad.
Con este nuevo reconocimiento, Clínica Corachan consolida una trayectoria premiada desde la primera edición de los BSH, reafirmando su compromiso con la excelencia clínica, la innovación y la mejora continua de la atención al paciente.
