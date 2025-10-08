Bodegas Vi Rei: la experiencia de degustar el sur de Mallorca

Bodegas Vi Rei se ha convertido en pocos años en una referencia en Mallorca. El proyecto nació en 2014, fruto de la pasión de su fundador, un hombre ligado desde siempre al campo y la ganadería. Su sueño era transformar la riqueza agrícola del sur de Mallorca en vinos que expresaran la esencia de esta tierra. Desde el principio, el objetivo fue claro: elaborar vinos auténticos, de calidad, y ofrecer experiencias que acerquen al visitante al mundo del vino mallorquín.

Los vinos de las Bodegas Vi Rei reflejan el carácter único de Mallorca. Sus viñedos, de más de 100 hectáreas, están cultivados sobre suelos pedregosos y calcáreos muy cerca del mar, lo que aporta mineralidad, frescura y un sello mediterráneo innconfundible. En Vi Rei se elabora vinos blancos frescos y aromáticos, rosados elegantes y tintos con estructura y equilibrio, siempre buscando que cada copa cuente una historia de la isla.

En las bodegas siempre han sentido orgullo por sus variedades autóctonas, como Callet, Manto Negro, Giro Ros o Prensal Blanc, que son la expresión más pura del paisaje mallorquín. También trabajan con variedades internacionales como Merlot, Syrah, Cabernet, Sauvignon o Chardonnay, que permiten crear coupages modernos y versátiles. Además, todos sus vinos son 100 % veganos, elaborados sin productos de origen animal, reafirmando el compromiso de Bodegas Vi con una producción ética y sostenible.

Precisamente la sostenibilidad es uno de sus pilares fundamentales. En Bodegas Vi Rei utilizan energía solar para gran parte de su producción y tiene prevista una ampliación de sus instalaciones fotovoltaicas. Riegan sus viñedos con aguas subterráneas gestionadas de forma responsable, adaptándose a las condiciones del clima mediterráneo. Porque cuidar el entorno es la mejor manera de garantizar el futuro del vino.

Más allá del vino, es bien conocida la oferta enoturística de Bodegas Vi Rei . Allí, los visitantes podrán disfrutar de experiencias únicas que combinan vino, paisaje y cultura. Una de las más populares es el recorrido en tren por los viñedos, ideal para disfrutar del entorno de una forma diferente. También organizan catas guiadas, como la Cata Autóctona, centrada en variedades mallorquinas, o la original Cata Chocowine, donde se maridan vinos con chocolates seleccionados especialmente para realzar cada sabor. Con cada visita se busca crear un momento memorable.

Con un estado de salud envidiable, el curso natural de Bodegas Vi Rei es continuar creciendo, tanto en Mallorca como en nuevos mercados internacionales. Y no son pocos los retos que siguen afrontando día a día: mantener la alta calidad de sus productos, seguir innovando y conquistar nuevos paladares sin perder la esencia. Unas bodegas que también están enfocadas en el desarrollo del enoturismo, para que cada vez más personas descubran que el alma de Mallorca puede encontrarse, copa a copa, en los vinos de Bodegas Vi Rei.