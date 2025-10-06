La hamburguesería Xtrem Smash gana en el Mallorca Burger Fest
La primera edición del festival gastronómico también selecciona en segundo y tercer lugar los restaurantes Sexto Sentido y The Burgers Mafia
La hamburguesería Xtrem Smash Burger, ubicada en Inca, se ha proclamado vencedora de la primera edición de Mallorca Burger Fest, celebrada este fin de semana en Son Fusteret.
El festival gastronómico ha seleccionado en segundo y tercer lugar los restaurantes Sexto Sentido y The Burger's Mafia entre una veintena de participantes en el certamen, que ha reunido durante sus cuatro días de celebración a más de 50.000 asistentes.
Los más de 20 food trucks que llenaron el recinto ofrecieron productos de kilómetro cero, principalmente hamburguesas gourmet y clásicas, aunque también había opciones dulces y repostería, "creando una experiencia gastronómica única", según los organizadores.
Actividades
Los visitantes también disfrutaron de actividades para niños y adultos, música en directo y DJ sets, garantizando entretenimiento para todos los públicos, tal como añadieron.
En cuanto al concurso gastronómico, tras una reñida competición, la clasificación final de esta primera edición dejó como ganador de la mejor hamburguesa a la elaborada por Xtrem Smash y como finalistas a Sexto Sentido y The Burger's Mafia.
